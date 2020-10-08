Проблемы с доступом к сервисам МНС могут возникнуть 11 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Проблемы с доступом к электронным сервисам Министерства по налогам и сборам могут возникнуть в ночь на воскресенье, об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Трудности с доступом будут связаны не с какими-либо сбоями, а с техническими причинами.

"В связи с проведением РУП "Национальный центр обмена трафиком" плановых работ на сети передачи данных 11 октября с 00:00 по 07:00 возможна недоступность электронных сервисов, включая личный кабинет плательщика и сервис электронного декларирования", – пояснили в МНС.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что хакеры намерены взломать систему Министерства по налогам и сборам.

За последние недели несколько сайтов госорганов пострадали от хакерских атак. Проблемы были с доступом к страницам управления делами президента, Академии МВД, МВД и других.