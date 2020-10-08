ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проблемы с доступом к сервисам МНС могут возникнуть 11 октября

08.10.2020 19:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Проблемы с доступом к электронным сервисам Министерства по налогам и сборам могут возникнуть в ночь на воскресенье, об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

© REUTERS / Kacper Pempel
Хакеры взломали сайты белорусских телеканалов

Трудности с доступом будут связаны не с какими-либо сбоями, а с техническими причинами.

"В связи с проведением РУП "Национальный центр обмена трафиком" плановых работ на сети передачи данных 11 октября с 00:00 по 07:00 возможна недоступность электронных сервисов, включая личный кабинет плательщика и сервис электронного декларирования", – пояснили в МНС.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что хакеры намерены взломать систему Министерства по налогам и сборам.

За последние недели несколько сайтов госорганов пострадали от хакерских атак. Проблемы были с доступом к страницам управления делами президента, Академии МВД, МВД и других.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трудности могут возникнуть из-за плановых работ на сети передачи данных, которые планируется провести в ночь на воскресенье.
 
Новости дня
Новости общества
 
Бывший ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий больше не сенатор Совета Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика