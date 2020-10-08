ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Пиневич о том, хватает ли на время COVID-19 средств защиты, лекарств и зачем прививаться от гриппа

08.10.2020 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси запас средств индивидуальной защиты на период работы в условиях COVID-19 — на 1,5 месяца. Приобретение их на дальнейший период также обещают обеспечить. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня у Александра Лукашенко прошло совещание о готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В учреждениях здравоохранения Беларуси достаточно средств индивидуальной защиты (СИЗов) и лекарств, сказал Дмитрий Пиневич. На складах РУП «Белмедтехника», а также в учреждениях здравоохранения наличие СИЗов есть на ближайшие 1,5 месяца. Приобретение их на дальнейший период также будет обеспечено, сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

— По нашим данным, иммунитет у граждан, которые перенесли COVID-19 во время весенней волны, действует. Встречающиеся в литературе случаи повторного заражения требуют внимательного изучения как ученых, так и инфекционистов-практиков, — отметил он.

Также и. о. министра здравоохранения сказал, что «мы возлагаем особую роль на проведение противоэпидемических мероприятий».

— Одна из важнейших мер — забота о здоровье наших родителей. Их нужно беречь! Продолжим выдачу рецептов по особому режиму, просим соблюдать масочный режим при походе в поликлинику или магазин. На снижение эпидемической ситуации влияет и показатель вакцинации от гриппа. В этом году мы планируем привить до 4 млн граждан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси запас средств индивидуальной защиты на период работы в условиях COVID-19 - на 1,5 месяца. Приобретение их на дальнейший период также обещают обеспечить.
 
Новости дня
Новости общества
 
Проблемы с доступом к сервисам МНС могут возникнуть 11 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus
08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика