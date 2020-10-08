Дмитрий Пиневич о том, хватает ли на время COVID-19 средств защиты, лекарств и зачем прививаться от гриппа

Источник материала: Tut.by

В Беларуси запас средств индивидуальной защиты на период работы в условиях COVID-19 — на 1,5 месяца. Приобретение их на дальнейший период также обещают обеспечить. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня у Александра Лукашенко прошло совещание о готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В учреждениях здравоохранения Беларуси достаточно средств индивидуальной защиты (СИЗов) и лекарств, сказал Дмитрий Пиневич. На складах РУП «Белмедтехника», а также в учреждениях здравоохранения наличие СИЗов есть на ближайшие 1,5 месяца. Приобретение их на дальнейший период также будет обеспечено, сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

— По нашим данным, иммунитет у граждан, которые перенесли COVID-19 во время весенней волны, действует. Встречающиеся в литературе случаи повторного заражения требуют внимательного изучения как ученых, так и инфекционистов-практиков, — отметил он.

Также и. о. министра здравоохранения сказал, что «мы возлагаем особую роль на проведение противоэпидемических мероприятий».

— Одна из важнейших мер — забота о здоровье наших родителей. Их нужно беречь! Продолжим выдачу рецептов по особому режиму, просим соблюдать масочный режим при походе в поликлинику или магазин. На снижение эпидемической ситуации влияет и показатель вакцинации от гриппа. В этом году мы планируем привить до 4 млн граждан.