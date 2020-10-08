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В Кричеве после реконструкции открылась районная больница - ее ремонтировали несколько лет
08.10.2020 20:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кричеве после реконструкции открылась районная больница — с обновленными роддомом, отделением неврологии и диагностики, лабораторией. Теперь стационар готов принимать более 200 пациентов из Кричевского и соседних районов,
Старое здание Кричевской центральной районной больницы признали предаварийным в 2010 году. Тогда в палатах находилось по 8−9 пациентов, полы прогнулись, в стенах были трещины. Решили строить новый корпус больницы.
Его
А ремонт старого корпуса занял больше времени. Деньги на него собирали даже
Теперь, после ремонта, роженицам не нужно ездить в другие райцентры или в Могилев. Лаборатория может проводить большой спектр биохимических, гематологических, серологических исследований, а также исследований системы гемостаза. В больнице есть томограф, где обследуют также пациентов с COVID-19.
В Кричеве возле больницы собираются строить также поликлинику, а в перспективе хотят создать единый медкомплекс.
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Возле больницы собираются строить также поликлинику, а в перспективе хотят создать единый медкомплекс.
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