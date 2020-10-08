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Концерты во дворах и «рыцари». Как прошел вечер четверга в столице
09.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во дворах столицы вечером 8 октября — много активностей. В разных районах выступили группы «Разбiтае сэрца пацана», «Дом связи», Павел Аракелян, «Свободный театр» и другие. В Киевском сквере даже устроили «рыцарский вечер». Смотрите, какие ролики прислали наши читатели.
Во дворе ЖК «Минск Мир» выступила группа «Разбiтае сэрца пацана».В столичном микрорайоне Серебрянка этим вечером выступали группа «Дом Связи», Павел Аракелян и «Свободный театр».
Кроме того, местные жители устроили чаепитие, а еще акцию солидарности с флагами.
На Востоке вечером образовалась цепь солидарности.
В Восточном сквере возле ТЦ «Риги» устроили рыцарский вечер.
В Сухарево тоже прошел концерт: перед местными жителями выступил солист группы PyLai.
На «Площади перемен» спела автор и исполнитель песен-баллад Наталья Тюлюпова.
В Чижовке устроили просмотр мультфильмов и чаепитие.
Вот так было в районе станции метро «Пушкинская».
А это Шабаны.Жители Домбровки и Каменной горки вышли на акцию солидарности.
Концерт Пита Павлова для жителей районов Велозавода и Тракторного завода.
В Минске автомобили выстроились в надпись «Жыве Беларусь».
Жители Осиповичей записали видеообращение, где высказались против насилия.
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Смотрите, какие ролики прислали наши читатели.
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