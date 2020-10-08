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Концерты во дворах и «рыцари». Как прошел вечер четверга в столице

09.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворах столицы вечером 8 октября — много активностей. В разных районах выступили группы «Разбiтае сэрца пацана», «Дом связи», Павел Аракелян, «Свободный театр» и другие. В Киевском сквере даже устроили «рыцарский вечер». Смотрите, какие ролики прислали наши читатели.

Во дворе ЖК «Минск Мир» выступила группа «Разбiтае сэрца пацана».

В столичном микрорайоне Серебрянка этим вечером выступали группа «Дом Связи», Павел Аракелян и «Свободный театр».

Кроме того, местные жители устроили чаепитие, а еще акцию солидарности с флагами.


Фото: читатели TUT.BY

На Востоке вечером образовалась цепь солидарности.


Фото: читатели TUT.BY

В Восточном сквере возле ТЦ «Риги» устроили рыцарский вечер.

В Сухарево тоже прошел концерт: перед местными жителями выступил солист группы PyLai.

На «Площади перемен» спела автор и исполнитель песен-баллад Наталья Тюлюпова.

В Чижовке устроили просмотр мультфильмов и чаепитие.


Фото: читатели TUT.BY

Вот так было в районе станции метро «Пушкинская».


Фото: читатели TUT.BY

А это Шабаны.

Жители Домбровки и Каменной горки вышли на акцию солидарности.

Концерт Пита Павлова для жителей районов Велозавода и Тракторного завода.


Фото: читатели TUT.BY

В Минске автомобили выстроились в надпись «Жыве Беларусь».

Открыть/скачать оригинал видео (16.32 МБ)

Жители Осиповичей записали видеообращение, где высказались против насилия.

 
Теги: Минск
 
 
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