Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 октября. Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту поджога входной двери в здание местной прокуратуры.

Дело заведено по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство), сообщила служба информации прокуратуры Минской области.

"Около 3 часов ночи 8 октября 2020 г. в Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям по телефону местный житель сообщил о возгорании входной двери прокуратуры. Прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание на площади 0,1 кв. метра", — отмечается в релизе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело по факту поджога входной двери в здание прокуратуры Жодино Минск, 8 октября. Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту поджога входной двери в здание местной прокуратуры. Дело...

БелаПАН.