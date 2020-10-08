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СК возбудил уголовное дело по факту поджога входной двери в здание прокуратуры Жодино

09.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 октября. Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту поджога входной двери в здание местной прокуратуры.

Дело заведено по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство), сообщила служба информации прокуратуры Минской области.

"Около 3 часов ночи 8 октября 2020 г. в Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям по телефону местный житель сообщил о возгорании входной двери прокуратуры. Прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание на площади 0,1 кв. метра", — отмечается в релизе.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 октября. Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту поджога входной двери в здание местной прокуратуры. Дело...
 
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