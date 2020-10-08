Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 октября. Выпускающий редактор газеты греко-католической церкви в Беларуси "Царква" краевед Игорь Барановский арестован на 15 суток, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Решение вынес суд Ленинского района Бреста (судья Александр Семенчук).

Барановского обвинили в том, что 4 октября он являлся участником несанкционированного массового мероприятия на улице Советской и открыто выражал свои политические взгляды — шел в колонне и хлопал в ладоши. Журналист свою вину не признал. Он заявил, что в тот день шел по Советской в гости к сестре, никаких шествий, митингов или других мероприятий не видел, соответственно, участия ни в чем не принимал; для визита к сестре специально выбрал такое время, когда все уже должно было закончиться.

Барановский заявил, что думает объявить голодовку протеста.

4 октября во время воскресных маршей протеста в целом по стране было задержано 17 журналистов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудник газеты "Царква" арестован на 15 суток Минск, 8 октября. Выпускающий редактор газеты греко-католической церкви в Беларуси "Царква" краевед Игорь Барановский арестован на 15 суток, сообщила Белорусская...

БелаПАН.