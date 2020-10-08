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Сотрудник газеты "Царква" арестован на 15 суток

09.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 октября. Выпускающий редактор газеты греко-католической церкви в Беларуси "Царква" краевед Игорь Барановский арестован на 15 суток, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Решение вынес суд Ленинского района Бреста (судья Александр Семенчук).

Барановского обвинили в том, что 4 октября он являлся участником несанкционированного массового мероприятия на улице Советской и открыто выражал свои политические взгляды — шел в колонне и хлопал в ладоши. Журналист свою вину не признал. Он заявил, что в тот день шел по Советской в гости к сестре, никаких шествий, митингов или других мероприятий не видел, соответственно, участия ни в чем не принимал; для визита к сестре специально выбрал такое время, когда все уже должно было закончиться.

Барановский заявил, что думает объявить голодовку протеста.

4 октября во время воскресных маршей протеста в целом по стране было задержано 17 журналистов.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 8 октября. Выпускающий редактор газеты греко-католической церкви в Беларуси "Царква" краевед Игорь Барановский арестован на 15 суток, сообщила Белорусская...
 
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