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Когда похолодает? Прогноз погоды в Барановичах на 9–11 октября

09.10.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Когда похолодает? Прогноз погоды в Барановичах на 9–11 октября

Фото: Intex-press

В пятницу, 9 октября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер южный, 2–7 м/с. Температура днем 13..+18 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В субботу, 10 октября, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами туман. Ветер переменный, 3–8 м/с. Температура ночью +4..+9 градусов, днем +12..+17 °С.

В воскресенье, 11 октября, местами кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман. Ветер переменный, 4–9 м/с. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +12..+17 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

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По словам специалистов, в ближайшие дни немного похолодает. Утром и днем — туман.
 
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