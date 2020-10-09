Когда похолодает? Прогноз погоды в Барановичах на 9–11 октября

В пятницу, 9 октября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер южный, 2–7 м/с. Температура днем 13..+18 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.
В субботу, 10 октября, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами туман. Ветер переменный, 3–8 м/с. Температура ночью +4..+9 градусов, днем +12..+17 °С.
В воскресенье, 11 октября, местами кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман. Ветер переменный, 4–9 м/с. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +12..+17 °С.