Всемирный день яйца отмечается 9 октября. Интересные факты о яйцах и рецепты блюд

Каждый год во вторую пятницу октября по всему земному шару с размахом отмечают Всемирный день яйца. Праздник появился в 1996 году, и учредили его члены Международной яичной комиссии на конференции в Вене. Комиссия сообщила, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца. И многие страны, а особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

В разных странах мира Всемирный день яйца отмечают по-своему. Но везде присутствует непременный ритуал. Люди едят яйца во всевозможных видах – от сырых и гоголь-моголя до яичниц и омлетов. Многие даже устраивают специальные соревнования.

Интересные факты о яйцах Пищевая ценность яиц. В большом яйце содержится всего около 80 калорий и меньше 10 г жира. Отдельно белок содержит такую смесь незаменимых аминокислот, которая необходима человеку для построения мышц. Цвет желтка — показатель качества. Более темный и насыщенный цвет желтка — признак хорошего питания птиц, в котором преобладали зеленые овощи и полезные кормовые добавки. Желтки – одни из немногих продуктов с высоким содержанием витамина D. Средняя курица откладывает до 320 яиц в год. Чтобы вынести одно яйцо, курице необходимо около суток. Курица переворачивает свое яйцо около 50 раз каждый день, чтобы желток не прилипал к сторонам. Когда курица подрастает, она несет более крупные яйца. Проверка на свежесть. Чтобы определить «возраст» яйца, его нужно опустить в холодную воду. Если оно пойдет ко дну – значит, свежее, если всплывет, следовательно, яйцо уже полежало. Самое большое куриное яйцо попало в книгу рекордов Гиннесса. В 2010 году шестимесячная курица Гарриет снесла самое большое яйцо, размеры которого составляли 11,4 сантиметра в длину и 24 сантиметра в диаметре. Рекорды по поеданию яиц. В 2013 году был установлен мировой рекорд по количеству съеденных яиц вкрутую за один подход. Обладатель титула – Джои Честнат, который за 8 минут съел 141 яйцо. Существуют поддельные яйца. Делают их в Китае, и яйца едва отличишь от настоящих по внешнему виду. Изготовлены яйца из крахмала, желатина, альгината кальция и пигментов. А скорлупа – из кальция, гипса и парафина. В сутки человек может сделать более 1000 поддельных яиц!

Рецептов приготовления блюд из яиц существует огромное количество. В честь праздника предлагаем рецепты яичниц, омлетов, закусок с яйцами и напитки из яиц.







Яичница по-швейцарски

Ингредиенты: яйцо — 2 шт., масло сливочное — 1 ст.л., сливки или молоко — 2-3 ст.л., сыр — по вкусу.

Яйца смешиваем с молоком или сливками и готовим на водяной бане яичницу. Сыр нарезаем маленькими кусочками, кладем на яичницу и заворачиваем. Подаем блюдо горячим.

Яичница по-бельгийски

Ингредиенты: яйцо — 3 шт., хлеб – 250 г, сыр – 50 г, ветчина, колбаса или отварное мясо – 150 г.

Нарезаем хлебный мякиш небольшими ломтиками. В миску разбиваем яйца, отделяя белки от желтков. Желтки смешиваем с тертым сыром, намазываем этой массой ломтики хлеба, кладем на каждый ломтик по кусочку ветчины. Верх бутербродов покрываем взбитыми белками и жарим в масле с противоположной стороны. Не переворачиваем. Солим, перчим и подаем на стол.

Омлет по-итальянски

Ингредиенты: для соуса: сливки — 2 стакана, сливочное масло — 2 ст.л., мука — 2 ст.л., сахар — 1 ст. л.;

для омлетов-блинов: яйцо — 10 шт., молоко — 1/2 стакана, смородиновое или сливовое варенье — по вкусу.

Ингредиенты для сливочного соуса смешиваем в воде и ставим на огонь. Можно добавить в соус немного ванилина, цедру лимона или апельсина. Как только соус загустеет, снимаем его с огня. Для омлета яйца тщательно взбиваем вместе с молоком или сливками и печем из них несколько тонких омлетов-блинов. Еще горячими блины смазываем вареньем или джемом. В блюдо кладем сделанные из блинов трубочки и поливаем соусом из сливок.

Испанский омлет с грибами

Ингредиенты: оливковое масло — 1 ст.л., сливочное масло – 15 г, лук репчатый — 1 шт., бекон — 8 шт., картофель — 1 шт., шампиньоны — 8 шт., помидоры — 8 шт., петрушка — 1 ст.л., яйцо — 4 шт., соль, перец — по вкусу, сыр чеддер — 3 ст.л., болгарский перец – 1 шт.

Лук нарезаем на мелкие кубики, бекон – на тонкие ломтики. Картофель варим, охлаждаем и нарезаем мелкими кубиками. Шампиньоны и помидоры режем на 4 части, болгарский перец режем колечками. Петрушку мелко шинкуем, сыр натираем на мелкую терку.

Разогреваем оливковое и сливочное масло на сковороде, кладем лук и пассеруем на медленном огне около 2 минут. Добавляем в сковороду 6 ломтиков бекона и продолжаем жарить еще около 2 минут. Добавляем картофель и шампиньоны, хорошенько перемешиваем, затем кладем помидоры и петрушку.

Яйца взбиваем с 1 столовой ложкой воды, солью и перцем. Выливаем их на сковороду и жарим на медленном огне 3-4 минуты, пока не подрумянятся снизу. Оставшийся бекон жарим под горячей решеткой-грилем, пока он не станет хрустящим, затем нарезаем его полосками. Посыпаем омлет тертым сыром, ставим под гриль и держим там, пока сыр не подрумянится. Разрезаем на 4 порции и украшаем полосками бекона, петрушкой и колечками болгарского перца.

Яйца «в гнезде»

Ингредиенты: яйцо — 4 шт., картофель — 6-8 шт., сметана — 1/2 стакана, масло топленое — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Варим картофель до готовности, добавляем в него сметану и делаем пюре. Выкладываем пюре в смазанную маслом форму, разравниваем его и делаем 4 углубления. В каждое углубление разбиваем яйцо, солим и запекаем в духовке до полной готовности яиц.

Сырой яичный напиток

Ингредиенты: перепелиные яйца — 4-5 шт., фруктовый сок, красное вино или кофе — по вкусу, мед или сахар — по вкусу.

Перепелиные яйца взбиваем в стакане, добавляем фруктовый сок, красное вино или кофе, кладем по вкусу мед или сахар.

Эг-ног горячий медовый

Ингредиенты: желток — 1 шт., мед — 40 г, горячее молоко — 80 мл.

В миксере хорошенько взбиваем яичный желток с медом. Готовую смесь переливаем в стакан и тонкой струйкой вливаем горячее молоко, тщательно перемешивая напиток.

Приятного аппетита!