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В Тучинском сквере начался ремонт. Узнали, что изменится и сколько это стоит

09.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в Тучинском сквере возле улиц Харьковской и Берута начался ремонт. Рабочие привезли новые бетонные плиты, а у берегов снимают старые. Узнали, что в этом и следующем году сделают в сквере и сколько это стоит.


Изначально в сквере планировали отремонтировать только часть дорожек, лестницу возле жилого дома, перила. Позже территорию решили развивать более масштабно, Мингорисполком выделил деньги на работы в 2020-м и 2021-м.

— В этом году будут отремонтированы четыре лестницы возле домов, пешеходные связи, у основного водоема заменим бетонные плиты, сделаем дорожки у воды, — рассказывают нам в администрации Фрунзенского района.

В 2021 году в сквере планируют восстановить фонтан — когда-то давно он был в центре основного водоема, это самая сложная часть работы. У второго, меньшего, водоема, отремонтируют плиты.

Также в порядок приведут верхнюю часть сквера со сценой и лестницами. Наружную теплотрассу возле частного сектора спрячут под землю. Скульптуры Леонида Гельфанда и Юрия Кустова реконструируют.




Сквер постараются восстановить до его первоначального состояния как тихое место для отдыха местных жителей. В администрации отмечают, что в благоустройстве готовы участвовать и местные жители — они уже предложили поставить в сквере детскую площадку.

В этом году на работы в Тучинском Мингорисполком выделил около 200 тысяч рублей, на следующий год для ремонта предусмотрели примерно такую же сумму.



По долгострою на месте кинотеатра «Современник» ситуация такая. Так как строительные работы на объекте не велись более двух лет, у властей есть основания изъять участок у заказчика «Минск принцесс отель». Дальше, исходя из результатов обследования недостроя, решат — пойдет объект под снос, будет выставлен на торги, или передан другому застройщику. В этом году в администрации готовы предложить несколько решений по этому вопросу.

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Теги: Минск
 
 
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На днях в Тучинском сквере начался ремонт. Рабочие привезли новые бетонные плиты, а у берегов снимают старые. Узнали, что за этот и следующий год будет сделано в...
 
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