В Тучинском сквере начался ремонт. Узнали, что изменится и сколько это стоит

Источник материала: Tut.by

На днях в Тучинском сквере возле улиц Харьковской и Берута начался ремонт. Рабочие привезли новые бетонные плиты, а у берегов снимают старые. Узнали, что в этом и следующем году сделают в сквере и сколько это стоит.





Изначально в сквере планировали отремонтировать только часть дорожек, лестницу возле жилого дома, перила. Позже территорию решили развивать более масштабно, Мингорисполком выделил деньги на работы в 2020-м и 2021-м.

— В этом году будут отремонтированы четыре лестницы возле домов, пешеходные связи, у основного водоема заменим бетонные плиты, сделаем дорожки у воды, — рассказывают нам в администрации Фрунзенского района.

В 2021 году в сквере планируют восстановить фонтан — когда-то давно он был в центре основного водоема, это самая сложная часть работы. У второго, меньшего, водоема, отремонтируют плиты.

Также в порядок приведут верхнюю часть сквера со сценой и лестницами. Наружную теплотрассу возле частного сектора спрячут под землю. Скульптуры Леонида Гельфанда и Юрия Кустова реконструируют.













Сквер постараются восстановить до его первоначального состояния как тихое место для отдыха местных жителей. В администрации отмечают, что в благоустройстве готовы участвовать и местные жители — они уже предложили поставить в сквере детскую площадку.

В этом году на работы в Тучинском Мингорисполком выделил около 200 тысяч рублей, на следующий год для ремонта предусмотрели примерно такую же сумму.









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