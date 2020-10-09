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Дождь, туман и похолодание. Все о погоде в Бресте в выходные

09.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте можно будет побродить в тумане, погулять под дождем или померзнуть в квартире у холодной батареи. Именно такие нерадужные перспективы рисует нам pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу небо затянет облаками. Утром опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Дождей не ожидается. Днем воздух прогреется до +18°С, а к вечеру город опять окутает туман.

В воскресенье будет сплошная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется всего до +13°С.

Хороших выходных, друзья, — несмотря ни на что!

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Теги: Брест
 
 
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