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«Окно открыть невозможно». Местные жалуются на запах фекалий в Чижовке
09.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Вонь невыносимая», — с такими лаконичными сообщениями к нам обращаются жители Чижовки. Спросили у Белгидромета, с чем могут быть связаны жалобы на запах.
Местные жители жалуются на запах в Чижовке, говорят, что сильно пахнет фекалиями.
— В Чижовке постоянно невыносимо воняет. Окно открыть невозможно, неприятный запах появляется периодически в течение года. Почему власти не принимают меры? — спрашивают местные жители.
В МЧС сообщили, что никаких аварий в этом районе не было.
В Белгидромете предполагают, что вонять может с Минской очистной станции.
— Неприятный запах может быть следствием переноса воздушных масс с Минской очистной станции при юго-восточном направлении ветра, которое в последние дни является преобладающим.
В Белгидромете добавили, что пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в микрорайоне Чижовка нет. А также напомнили, что нет норм по запаху в воздухе.
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«Вонь невыносимая», - с такими лаконичными сообщениями к нам обращаются жители Чижовки. Спросили у Белгидромета, с чем могут быть связаны жалобы на запах.
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