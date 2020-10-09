ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Окно открыть невозможно». Местные жалуются на запах фекалий в Чижовке

09.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Вонь невыносимая», — с такими лаконичными сообщениями к нам обращаются жители Чижовки. Спросили у Белгидромета, с чем могут быть связаны жалобы на запах.

Местные жители жалуются на запах в Чижовке, говорят, что сильно пахнет фекалиями.

— В Чижовке постоянно невыносимо воняет. Окно открыть невозможно, неприятный запах появляется периодически в течение года. Почему власти не принимают меры? — спрашивают местные жители.

В МЧС сообщили, что никаких аварий в этом районе не было.

В Белгидромете предполагают, что вонять может с Минской очистной станции.

— Неприятный запах может быть следствием переноса воздушных масс с Минской очистной станции при юго-восточном направлении ветра, которое в последние дни является преобладающим.

В Белгидромете добавили, что пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в микрорайоне Чижовка нет. А также напомнили, что нет норм по запаху в воздухе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вонь невыносимая», - с такими лаконичными сообщениями к нам обращаются жители Чижовки. Спросили у Белгидромета, с чем могут быть связаны жалобы на запах.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Тучинском сквере начался ремонт. Узнали, что изменится и сколько это стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика