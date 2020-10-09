«Окно открыть невозможно». Местные жалуются на запах фекалий в Чижовке

Источник материала: Tut.by

«Вонь невыносимая», — с такими лаконичными сообщениями к нам обращаются жители Чижовки. Спросили у Белгидромета, с чем могут быть связаны жалобы на запах.

Местные жители жалуются на запах в Чижовке, говорят, что сильно пахнет фекалиями.

— В Чижовке постоянно невыносимо воняет. Окно открыть невозможно, неприятный запах появляется периодически в течение года. Почему власти не принимают меры? — спрашивают местные жители.

В МЧС сообщили, что никаких аварий в этом районе не было.

В Белгидромете предполагают, что вонять может с Минской очистной станции.

— Неприятный запах может быть следствием переноса воздушных масс с Минской очистной станции при юго-восточном направлении ветра, которое в последние дни является преобладающим.

В Белгидромете добавили, что пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в микрорайоне Чижовка нет. А также напомнили, что нет норм по запаху в воздухе.