Все еще тепло. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Осень в разгаре, а потому глупо требовать от нее только тепла и солнца. Но в ближайшие дни природа все еще попытается сделать гомельчанам приятно, обещает pogoda.by.





В этот уик-энд в Гомеле ожидается теплая, местами дождливая погода.

В субботу утром возможны осадки, а после обеда — до +18 °C и переменная облачность.

В воскресенье +17 °C, дожди маловероятны.

Хороших выходных, друзья!

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