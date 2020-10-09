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Все еще тепло. Погода в Гомеле в выходные
09.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень в разгаре, а потому глупо требовать от нее только тепла и солнца. Но в ближайшие дни природа все еще попытается сделать гомельчанам приятно,
В этот уик-энд в Гомеле ожидается теплая, местами дождливая погода.
В субботу утром возможны осадки, а после обеда — до +18 °C и переменная облачность.
В воскресенье +17 °C, дожди маловероятны.
Хороших выходных, друзья!
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Осень в разгаре, а потому глупо требовать от нее тепла и солнца. Но в ближайшие дни природа все еще попытается сделать гомельчанам приятно.
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