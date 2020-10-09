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Прохладно, дожди. Погода в Могилеве в выходные
09.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ждете бабье лето? Увы, в ближайшую неделю его точно не будет,
Сегодня, 9 октября, в Могилеве до +16 °С, вторая половина дня обещает быть без дождя, но небо все равно будет затянуто облаками.
В субботу также будет +11…16 °С, облачно. Днем ненадолго выглянет солнце, вечером прогнозируют дождь.
В воскресенье, 11 октября, будет переменная облачность. Большую часть дня возможны дожди, которые обещают прекратиться к вечеру. Температура воздуха будет прежней: +11…16 °С.
Понедельник также будет дождливым, днем возможна гроза. На термометре будет также максимум +16 °С.
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