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Прохладно, дожди. Погода в Могилеве в выходные

09.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ждете бабье лето? Увы, в ближайшую неделю его точно не будет, говорят данные pogoda.by. В выходные и следующие три дня будет прохладно и дождливо, но солнце тоже выглянет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 9 октября, в Могилеве до +16 °С, вторая половина дня обещает быть без дождя, но небо все равно будет затянуто облаками.

В субботу также будет +11…16 °С, облачно. Днем ненадолго выглянет солнце, вечером прогнозируют дождь.

В воскресенье, 11 октября, будет переменная облачность. Большую часть дня возможны дожди, которые обещают прекратиться к вечеру. Температура воздуха будет прежней: +11…16 °С.

Понедельник также будет дождливым, днем возможна гроза. На термометре будет также максимум +16 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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