Довольно тепло. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В середине дня в выходные воздух в Витебске будет прогреваться до +16 °С. По утрам и вечерам — туманы. Но ветер утихнет, прогнозирует pogoda.by.



Осень в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» под Витебском. Фото: Вячеслав Побединский

В субботу в разгар дня — +14…16 °С, без осадков, слабый южный ветер. Утром и вечером — туман, а днем из-за облаков выглянет солнце.

В воскресенье будет такая же погода, но на улицу на всякий случай выходите с зонтом.

Хороших вам выходных, друзья!

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