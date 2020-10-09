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Довольно тепло. Погода в Витебске в выходные
09.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине дня в выходные воздух в Витебске будет прогреваться до +16 °С. По утрам и вечерам — туманы. Но ветер утихнет,
В субботу в разгар дня — +14…16 °С, без осадков, слабый южный ветер. Утром и вечером — туман, а днем из-за облаков выглянет солнце.
В воскресенье будет такая же погода, но на улицу на всякий случай выходите с зонтом.
Хороших вам выходных, друзья!
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В середине дня в выходные воздух в Витебске будет прогреваться до +16 °С. По утрам и вечерам - туманы. Но ветер утихнет.
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