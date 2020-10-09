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Довольно тепло. Погода в Витебске в выходные

09.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине дня в выходные воздух в Витебске будет прогреваться до +16 °С. По утрам и вечерам — туманы. Но ветер утихнет, прогнозирует pogoda.by.


Осень в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» под Витебском. Фото: Вячеслав Побединский

В субботу в разгар дня — +14…16 °С, без осадков, слабый южный ветер. Утром и вечером — туман, а днем из-за облаков выглянет солнце.

В воскресенье будет такая же погода, но на улицу на всякий случай выходите с зонтом.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В середине дня в выходные воздух в Витебске будет прогреваться до +16 °С. По утрам и вечерам - туманы. Но ветер утихнет.
 
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