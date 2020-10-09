Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. В Литве проведут модернизацию пункта пропуска "Мядининкай" (сопредельный пункт - "Каменный Лог") на границе с Беларусью, об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций республики.

По плану, пропускная способность самого популярного пункта пропуска на границе между Литвой и Беларусью после реконструкции увеличится в два раза. Кроме того, там будут установлены современные технические средства, которые обеспечат соответствие погранперехода всем требованиям системы въезда и выезда Евросоюза.

"После реконструкции пропускная способность КПП "Мядининкай" увеличится до шести тысяч прибывающих и убывающих автомобилей в сутки, пропускная способность грузового транспорта увеличится вдвое – с одной до двух тысяч транспортных средств", – рассказали в Минтрансе Литвы.

На территории пункта пропуска построят четыре новых здания: административное, здание для досмотра пассажиров автобусов, а также здания для регистрации водителей и детального осмотра авто.

Кроме того, на участке между "Мядининкаем" и "Каменным Логом" построят четыре полосы движения в обоих направлениях. Также планируют установить различные системы, оборудованные техникой для дактилоскопии и снятия биометрических данных. В результате количество работающих в пункте пропуска пограничников и таможенников увеличится вдвое.

На случай, если работы по модернизации "Мядининкая" повлияют на скорость пропуска авто, водителям будут рекомендовать проходить контроль в других пунктах пропуска.

"Если из-за определенных работ пропускная способность этого пункта уменьшится, общая суточная пропускная способность литовско-белорусских пограничных пунктов не уменьшится: дополнительная инфраструктура на пограничных пунктах пропуска "Тверечюс", "Лаворишкес" и "Шальчининкай" обеспечит условия для обычного транспортного потока", – убеждены в ведомстве.

Договор на проведение реконструкции ПП "Мядининкай" подписали в минувшую среду. Работы будет проводить генподрядчик Conresta вместе с компаниями Kauno tiltai и Euroelektronika. На модернизацию выделят более 24 миллионов евро, работы завершат в течение 30 месяцев.

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