ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пункт пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе модернизируют

09.10.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. В Литве проведут модернизацию пункта пропуска "Мядининкай" (сопредельный пункт - "Каменный Лог") на границе с Беларусью, об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций республики.

По плану, пропускная способность самого популярного пункта пропуска на границе между Литвой и Беларусью после реконструкции увеличится в два раза. Кроме того, там будут установлены современные технические средства, которые обеспечат соответствие погранперехода всем требованиям системы въезда и выезда Евросоюза.

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская таможня рассказала, кто виноват в очередях на границе с Литвой

"После реконструкции пропускная способность КПП "Мядининкай" увеличится до шести тысяч прибывающих и убывающих автомобилей в сутки, пропускная способность грузового транспорта увеличится вдвое – с одной до двух тысяч транспортных средств", – рассказали в Минтрансе Литвы.

На территории пункта пропуска построят четыре новых здания: административное, здание для досмотра пассажиров автобусов, а также здания для регистрации водителей и детального осмотра авто.

Кроме того, на участке между "Мядининкаем" и "Каменным Логом" построят четыре полосы движения в обоих направлениях. Также планируют установить различные системы, оборудованные техникой для дактилоскопии и снятия биометрических данных. В результате количество работающих в пункте пропуска пограничников и таможенников увеличится вдвое.

На случай, если работы по модернизации "Мядининкая" повлияют на скорость пропуска авто, водителям будут рекомендовать проходить контроль в других пунктах пропуска.

"Если из-за определенных работ пропускная способность этого пункта уменьшится, общая суточная пропускная способность литовско-белорусских пограничных пунктов не уменьшится: дополнительная инфраструктура на пограничных пунктах пропуска "Тверечюс", "Лаворишкес" и "Шальчининкай" обеспечит условия для обычного транспортного потока", – убеждены в ведомстве.

Договор на проведение реконструкции ПП "Мядининкай" подписали в минувшую среду. Работы будет проводить генподрядчик Conresta вместе с компаниями Kauno tiltai и Euroelektronika. На модернизацию выделят более 24 миллионов евро, работы завершат в течение 30 месяцев.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что после реконструкции с литовской стороны пропускная способность самого популярного пункта пропуска на границе двух стран увеличится вдвое.
 
Новости дня
Новости общества
 
В брестской поликлинике ответили на слухи о том, что закончилась важная вакцина, а денег на закупку нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика