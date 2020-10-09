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Пункт пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе модернизируют
09.10.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт - Sputnik. В Литве проведут модернизацию пункта пропуска "Мядининкай" (сопредельный пункт - "Каменный Лог") на границе с Беларусью, об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций республики.
По плану, пропускная способность самого популярного пункта пропуска на границе между Литвой и Беларусью после реконструкции увеличится в два раза. Кроме того, там будут установлены современные технические средства, которые обеспечат соответствие погранперехода всем требованиям системы въезда и выезда Евросоюза.
© Sputnik / Виктор Толочко
"После реконструкции пропускная способность КПП "Мядининкай" увеличится до шести тысяч прибывающих и убывающих автомобилей в сутки, пропускная способность грузового транспорта увеличится вдвое – с одной до двух тысяч транспортных средств", – рассказали в Минтрансе Литвы.
На территории пункта пропуска построят четыре новых здания: административное, здание для досмотра пассажиров автобусов, а также здания для регистрации водителей и детального осмотра авто.
Кроме того, на участке между "Мядининкаем" и "Каменным Логом" построят четыре полосы движения в обоих направлениях. Также планируют установить различные системы, оборудованные техникой для дактилоскопии и снятия биометрических данных. В результате количество работающих в пункте пропуска пограничников и таможенников увеличится вдвое.
На случай, если работы по модернизации "Мядининкая" повлияют на скорость пропуска авто, водителям будут рекомендовать проходить контроль в других пунктах пропуска.
"Если из-за определенных работ пропускная способность этого пункта уменьшится, общая суточная пропускная способность литовско-белорусских пограничных пунктов не уменьшится: дополнительная инфраструктура на пограничных пунктах пропуска "Тверечюс", "Лаворишкес" и "Шальчининкай" обеспечит условия для обычного транспортного потока", – убеждены в ведомстве.
Договор на проведение реконструкции ПП "Мядининкай" подписали в минувшую среду. Работы будет проводить генподрядчик Conresta вместе с компаниями Kauno tiltai и Euroelektronika. На модернизацию выделят более 24 миллионов евро, работы завершат в течение 30 месяцев.
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Ожидается, что после реконструкции с литовской стороны пропускная способность самого популярного пункта пропуска на границе двух стран увеличится вдвое.
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