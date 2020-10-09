В брестской поликлинике ответили на слухи о том, что закончилась важная вакцина, а денег на закупку нет

Источник материала: Tut.by

В одном из телеграм-каналов появилась информация, будто в Брестской городской детской поликлинике № 2 закончилась платная вакцина французского производства, а денег на ее закупку нет. В медучреждении опровергли слухи, пишет «Брестская газета» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Вакцина, о которой шла речь, используется для профилактики комплекса заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции.

Заместитель главного врача Наталья Сопот рассказала, что днем в понедельник, 5 октября, платная вакцина в поликлинике действительно закончилась, но это связано не с нехваткой средств, а с задержкой поставки. Во вторник, 6 октября, вакцина уже была доставлена в поликлинику и доступна для граждан.

«Мы заказываем вакцину для платных прививок по мере ее расходования, — поясняет Наталья Владимировна. — В период с апреля по август спрос был небольшой, возможно, из-за инфекции COVID-19 и ограничительных мероприятий в связи с этим. В сентябре и октябре спрос увеличился. Поликлиника отправила заявку на вакцину, но поставщик доставил ее не в понедельник, а во вторник. К тому моменту вакцина закончилась. А вопрос возник лишь по одному человеку. Его информировали в бухгалтерии, что на момент посещения вакцины нет, предложили обратиться на следующий день».

Сейчас в поликлинике доступны все платные услуги по иммунопрофилактике, в том числе прививки вакциной французского производства.