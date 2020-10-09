«Машины, люди толпами - выйти страшно». В УВД рассказали, как могилевчане жалуются на мирные акции протеста

Источник материала: Tut.by

УВД Могилевщины выложило на YouTube записи звонков на 102. Голоса на записи жалуются на то, что им мешают участники мирных протестов в Могилеве.

«Незарегистрированная символика, оглушающие сигналы автомобильных клаксонов и давно забытые фанатские кричалки мешают отдыхать старикам, больным и детям, поэтому жалобы по телефону 102 звучат регулярно», — утверждают в УВД.

О чем говорят недовольные?

«А у нас что, город объявлен зоной бедствия? Я знаю, ГАИ раньше запрещала сигналить в городе. У меня мама больная. Мы с ума сходим от этого крика машин».

«Дорогу перекрыли, мешают проехать. Они встали, и люди вынуждены выезжать на встречку».

«Два человека 20 метров от остановки „Октябрьский универмаг“ стоят с бело-красно-белым флагом на обочине. Похоже, в нетрезвом виде. Стоят, шатаются и флагом машут. Звоню сказать, что они практически на проезжую часть выходят и создают препятствия при движении».

«Просто невозможно уже работать. Голова болит от этого гудежа и от этого крика. И машины сигналят, и люди толпами ходят по Первомайской — выйти страшно!»

«По Ленинской опять идут и машины сигналят. Вы контролируете их? Вот они у меня под окнами орут с бело-красно-белым знаменем фашистским своим».

«Что за крики возле педуниверситета? Сборище людей непонятно что кричат… Я больной человек. Я гипертоник! И, главное, флаги бело-красно-белые. Что такое? О чень много [людей]! Ради Бога, только ушла врач. У меня давление 230. Я умираю, и вот эти люди кричат…»

Напомним, ранее МВД сообщало о подобных жалобах в Минске: в официальном телеграм-канале и на сайте милиции опубликовали запись разговоров. Например, один 42-летний семьянин жаловался на «ходунов», из-за которых он должен добираться с работы 1,5 часа, в то время как обычно на это уходит 15 минут.

— Пускай наш уважаемый министр внутренних дел, не знаю там, президент, послушает, использует резиновые пули против этих протестующих, светошумовые гранаты. Пускай использует боевые патроны, ну … 7,62-мм калашников, никто ж не отменял его. Пара выстрелов в башку — и все протрезвеют.​​​​​​