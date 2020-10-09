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«Когда дело касается защиты, ведете себя как испуганный страус». Что происходит в стране 9 октября

09.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мы хотим работать в свободной демократической стране. И состоять в профсоюзе, который поддерживает нас, а не действующую власть», — заявили работники Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова в своем видеообращении к профсоюзу «Белпрофмаш». Тем временем белорусский рубль укрепляется ко всем трем основным валютам на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. TUT.BY следит за тем, что происходит в стране 9 октября.


МЭТЗ им. Козлова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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«Мы хотим работать в свободной демократической стране. И состоять в профсоюзе, который поддерживает нас, а не действующую власть», - заявили работники Минского...
 
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