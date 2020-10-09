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В октябре как в сентябре - синоптики о погоде в выходные и начале следующей недели

09.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплые воздушные массы с южных широт обеспечат в выходные температурный фон, значительно превышающий климатическую норму. Об этом сообщает Белгидромет.


10 октября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории республики туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7… 13 °C, при прояснениях +4…6 °С. Максимальная днем +13…19 °С.

11 октября, в воскресенье, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6…11 °С, местами до +13 °С. Днем +10…17 °С, по юго-востоку до +19 °С.

В начале недели влияние фронтального раздела станет ослабевать и кратковременные дожди пройдут только местами. В отдельных районах ожидаются туманы. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +5 …11 °С, местами до +13 °С. Днем +10… 17 °C, по юго-востоку до +19 °С.

Специалисты отмечают, среднесуточные температуры по стране сейчас на 3−8 °С выше обычного и больше соответствуют первой декаде сентября. В середине недели ожидается больше дождей, станет свежее, но по-прежнему температурный фон будет повышенным для этого периода октября.

 
 
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Специалисты отмечают, среднесуточные температуры по стране сейчас на 3−8 °С выше обычного и больше соответствуют первой декаде сентября. В середине недели...
 
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