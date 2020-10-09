В протоколе в Ракове за Тихановскую 84 голоса. 227 проголосовавших за нее спросили прокуратуру, как так

Источник материала: Tut.by

Жители Раковского сельсовета после выборов обратились в прокуратуру: попросили проверить, почему в протоколе голосования на Раковском участке № 19 у Светланы Тихановской 84 голоса, а только подписавших это письмо и голосовавших на этом участке за этого кандидата — 227 человек? Прокуратура перенаправила обращение в Центральную избирательную комиссию — и спустя два месяца избиратели получили ответ. Подробности сообщает Rakau.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

9 августа 2020 года на дверях Раковского участка для голосования № 19 был вывешен итоговый протокол участковой комиссии, согласно которому Светлана Тихановская набрала 84 голоса, а Александр Лукашенко — 1426.





Жители Ракова и соседних деревень, несогласные с результатами голосования, инициировали коллективное обращение в прокуратуру Воложинского района. Под обращением подписались 227 граждан, голосовавших на этом участке за Тихановскую, и попросили прокурора района проверить, почему в протоколе участковой комиссии голосов за кандидата Тихановскую значительно меньше.









Прокуратура перенаправила обращение в Центральную избирательную комиссию, ЦИК дал жителям Ракова ответ. В нем за подписью Лидии Ермошиной говорится, что собранные в Ракове подписи никак не доказывают, что голоса на Раковском участке для голосования № 19 были посчитаны неправильно:

«…Разъясняем, что в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь установление результатов голосования на участке для голосования осуществляется участковой комиссией исключительно на основании списка избирателей и бюллетеней, находящихся в ящиках для голосования. Кодексом не предусмотрены такие источники информации о результатах голосования граждан, как собранные по инициативе кого-либо из них после выборов подписи. Кроме того, гарантий того, что избиратели при их опросе сторонниками одного из кандидатов указали свой действительный выбор, не имеется. Сам опрос не согласуется с принципом тайного голосования, установленным избирательным законодательством. Таким образом, достоверных данных, указывающих на неправильный подсчет голосов на участке для голосования, не имеется».





Жители Ракова обращают внимание на то, что с цифрами официального протокола не совпадают и данные платформы «Голос» по Раковскому участку для голосования № 19: 385 избирателей отметили, что они голосовали за Светлану Тихановскую, 229 человек подтвердили это фотографиями бюллетеней.



