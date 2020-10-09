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В протоколе в Ракове за Тихановскую 84 голоса. 227 проголосовавших за нее спросили прокуратуру, как так
09.10.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Раковского сельсовета после выборов обратились в прокуратуру: попросили проверить, почему в протоколе голосования на Раковском участке № 19 у Светланы Тихановской 84 голоса, а только подписавших это письмо и голосовавших на этом участке за этого кандидата — 227 человек? Прокуратура перенаправила обращение в Центральную избирательную комиссию — и спустя два месяца избиратели получили ответ. Подробности
9 августа 2020 года на дверях Раковского участка для голосования № 19 был вывешен итоговый протокол участковой комиссии, согласно которому Светлана Тихановская набрала 84 голоса, а Александр Лукашенко — 1426.
Жители Ракова и соседних деревень, несогласные с результатами голосования, инициировали коллективное обращение в прокуратуру Воложинского района. Под обращением подписались 227 граждан, голосовавших на этом участке за Тихановскую, и попросили прокурора района проверить, почему в протоколе участковой комиссии голосов за кандидата Тихановскую значительно меньше.
«…Разъясняем, что в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь установление результатов голосования на участке для голосования осуществляется участковой комиссией исключительно на основании списка избирателей и бюллетеней, находящихся в ящиках для голосования. Кодексом не предусмотрены такие источники информации о результатах голосования граждан, как собранные по инициативе кого-либо из них после выборов подписи. Кроме того, гарантий того, что избиратели при их опросе сторонниками одного из кандидатов указали свой действительный выбор, не имеется. Сам опрос не согласуется с принципом тайного голосования, установленным избирательным законодательством. Таким образом, достоверных данных, указывающих на неправильный подсчет голосов на участке для голосования, не имеется».
Жители Ракова обращают внимание на то, что с цифрами официального протокола не совпадают и данные платформы «Голос» по Раковскому участку для голосования № 19: 385 избирателей отметили, что они голосовали за Светлану Тихановскую, 229 человек подтвердили это фотографиями бюллетеней.
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В протоколе в Ракове за Тихановскую 84 голоса. 227 проголосовавших за нее спросили прокуратуру, как так
Жители Раковского сельсовета после выборов обратились в прокуратуру: попросили проверить, почему в протоколе голосования на Раковском участке № 19 у Светланы...
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