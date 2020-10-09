|
Комитет госконтроля проводит опрос о качестве транспортных услуг в Минске
09.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля проводит
В опросе может поучаствовать любой минчанин. 14 вопросов касаются транспортных маршрутов в столице, работы водителей и контролеров, внешнего вида остановок.
Опрос проводят для изучения общественного мнения об организации и качестве оказания услуг городского, пригородного и междугородного общественного транспорта.
Интернет-опрос проводится по 23 октября 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В опросе может поучаствовать любой минчанин, 14 вопросов касаются маршрутов в Минске, работы транспорта и контролеров, внешнего вида остановок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)