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Комитет госконтроля проводит опрос о качестве транспортных услуг в Минске

09.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля проводит опрос среди минчан — изучает мнение о качестве транспортных услуг.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В опросе может поучаствовать любой минчанин. 14 вопросов касаются транспортных маршрутов в столице, работы водителей и контролеров, внешнего вида остановок.

Опрос проводят для изучения общественного мнения об организации и качестве оказания услуг городского, пригородного и междугородного общественного транспорта.

Интернет-опрос проводится по 23 октября 2020 года.

 
 
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В опросе может поучаствовать любой минчанин, 14 вопросов касаются маршрутов в Минске, работы транспорта и контролеров, внешнего вида остановок.
 
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