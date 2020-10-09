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В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову
09.10.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову. Об этом она
«Меня задержали», — написала Лариса в своей ленте и приложила фото, сделанное из окна своего авто. На нем — сотрудник ГАИ.
С чем связано задержание, пока неизвестно.
Еще в конце прошлой недели Щирякову вызывали в РОВД Гомельского района, но она туда не явилась.
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С чем связано задержание, пока неизвестно.
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