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В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову

09.10.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".


Фото: личная страница в "Фейсбуке" Ларисы Щиряковой

«Меня задержали», — написала Лариса в своей ленте и приложила фото, сделанное из окна своего авто. На нем — сотрудник ГАИ.

С чем связано задержание, пока неизвестно.

Еще в конце прошлой недели Щирякову вызывали в РОВД Гомельского района, но она туда не явилась.

 
Теги: Гомель
 
 
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С чем связано задержание, пока неизвестно.
 
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