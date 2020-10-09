Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".



Фото: личная страница в "Фейсбуке" Ларисы Щиряковой

«Меня задержали», — написала Лариса в своей ленте и приложила фото, сделанное из окна своего авто. На нем — сотрудник ГАИ.

С чем связано задержание, пока неизвестно.

Еще в конце прошлой недели Щирякову вызывали в РОВД Гомельского района, но она туда не явилась.