К создателю районного телеграм-чата пришли с обыском. Теперь он - подозреваемый по «уголовке»

Источник материала: Tut.by

В шесть утра субботы, 3 октября, в квартиру Никиты Яцыновича пришли с обыском. Мужчина — создатель районного телеграм-чата «Белая Вежа», в котором состоят жители улиц Богдановича, Старовиленской, Киселева и проспекта Машерова. Выходные Никита провел в ИВС на Окрестина, а еще узнал, что теперь он — подозреваемый по ч. 2 ст. 293 УК РБ (Массовые беспорядки). TUT.BY пообщался с ним и узнал подробности произошедшего.



Фото: Stephen Petrey, unsplash.com

Никита Яцынович говорит, что так и не понял, на основании чего он стал подозреваемым: этого ему не объяснили.

— Пришедшие с обыском люди не представились, — вспоминает Никита. — Естественно, у меня забрали всю технику: телефоны, компьютеры, флешки, винчестеры.

После обыска создателя телеграм-чата отвезли в Советское РУВД, где он пробыл примерно до двух часов дня:

— После этого меня перевезли в ИВС, где я находился до восьми часов вечера понедельника, 5 октября. Держать меня дольше 72 часов не было никаких оснований: доказательств, что я хоть в чем-то виноват, нет. Сейчас идет следствие, а я по сути просто жду хоть какой-то информации.

Допрашивали Никиту только в понедельник, перед тем, как отпустить из ИВС.

— Следователем была женщина. Мне дали государственного адвоката, хотя еще в субботу милицию уведомили, что у меня есть свой. Его не пригласили, — подчеркивает минчанин. — Я спросил у государственного адвоката, что мне можно говорить, а что нельзя. Получил ответ: «Что хочешь, то и говори. Если ничего не хочешь, ничего не говори».

В итоге Никита отказался от дачи показаний.

Статья 293. Массовые беспорядки 1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части 1 настоящей статьи, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности — наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

По словам Никиты, он был в ИВС еще с несколькими создателями районных чатов. Найти их TUT.BY не удалось. Но, судя по всему, речь идет именно о создателях: администраторов может быть несколько, а создатель — один. Конкретно чат «Белой Вежи» был создан где-то через 2−3 недели после выборов.

— В нем мы обсуждаем в основном бытовые вопросы. Это установка шлагбаума, велопарковки, кто-то потерял питомца, кто-то ключи, — перечисляет Никита. — Все обычно оперативно находится. Уже во вторую очередь кто-то обсуждает политику. Но это общие вопросы — тема сейчас везде. Более того, репосты из других различных групп у нас сразу удаляются: те, кому это интересно, и так на них подписаны.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова так прокомментировала эту ситуацию:

— Информация по данным предварительного следствия и в целом информация по уголовным делам согласно законодательству Республики Беларусь является информацией ограниченной к распространению. Она предается гласности в том объеме и качестве, в которых следствие, в производстве которого находится это уголовное дело, считает необходимым. И в тот момент, в который считает это необходимым. Поэтому, если следствие решит заявить что-либо в этой связи, вы это увидите.

Напомним, в четверг, 1 октября, квартиру администратора локального чата Грушевки Дмитрия Сухенко обыскали, а его самого возили в милицию. Позже оказалось , что мужчину допросили как приглашенное лицо (подозреваемым он не является), но технику Дмитрия изъяли в рамках уголовного дела по статье 293 УК РБ.

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