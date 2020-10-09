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К создателю районного телеграм-чата пришли с обыском. Теперь он - подозреваемый по «уголовке»
09.10.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В шесть утра субботы, 3 октября, в квартиру Никиты Яцыновича пришли с обыском. Мужчина — создатель районного телеграм-чата «Белая Вежа», в котором состоят жители улиц Богдановича, Старовиленской, Киселева и проспекта Машерова. Выходные Никита провел в ИВС на Окрестина, а еще узнал, что теперь он — подозреваемый по ч. 2 ст. 293 УК РБ (Массовые беспорядки). TUT.BY пообщался с ним и узнал подробности произошедшего.
Никита Яцынович говорит, что так и не понял, на основании чего он стал подозреваемым: этого ему не объяснили.
— Пришедшие с обыском люди не представились, — вспоминает Никита. — Естественно, у меня забрали всю технику: телефоны, компьютеры, флешки, винчестеры.
После обыска создателя телеграм-чата отвезли в Советское РУВД, где он пробыл примерно до двух часов дня:
— После этого меня перевезли в ИВС, где я находился до восьми часов вечера понедельника, 5 октября. Держать меня дольше 72 часов не было никаких оснований: доказательств, что я хоть в чем-то виноват, нет. Сейчас идет следствие, а я по сути просто жду хоть какой-то информации.
Допрашивали Никиту только в понедельник, перед тем, как отпустить из ИВС.
— Следователем была женщина. Мне дали государственного адвоката, хотя еще в субботу милицию уведомили, что у меня есть свой. Его не пригласили, — подчеркивает минчанин. — Я спросил у государственного адвоката, что мне можно говорить, а что нельзя. Получил ответ: «Что хочешь, то и говори. Если ничего не хочешь, ничего не говори».
В итоге Никита отказался от дачи показаний.
По словам Никиты, он был в ИВС еще с несколькими создателями районных чатов. Найти их TUT.BY не удалось. Но, судя по всему, речь идет именно о создателях: администраторов может быть несколько, а создатель — один. Конкретно чат «Белой Вежи» был создан где-то через 2−3 недели после выборов.
— В нем мы обсуждаем в основном бытовые вопросы. Это установка шлагбаума, велопарковки, кто-то потерял питомца, кто-то ключи, — перечисляет Никита. — Все обычно оперативно находится. Уже во вторую очередь кто-то обсуждает политику. Но это общие вопросы — тема сейчас везде. Более того, репосты из других различных групп у нас сразу удаляются: те, кому это интересно, и так на них подписаны.
Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова так прокомментировала эту ситуацию:
— Информация по данным предварительного следствия и в целом информация по уголовным делам согласно законодательству Республики Беларусь является информацией ограниченной к распространению. Она предается гласности в том объеме и качестве, в которых следствие, в производстве которого находится это уголовное дело, считает необходимым. И в тот момент, в который считает это необходимым. Поэтому, если следствие решит заявить что-либо в этой связи, вы это увидите.
Напомним, в четверг, 1 октября, квартиру администратора локального чата Грушевки Дмитрия Сухенко обыскали, а его самого возили в милицию. Позже
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Под прицел попал чат, расположенный в центральной части Минска: улицы Богдановича, Старовиленская, Киселева и проспект Машерова.
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