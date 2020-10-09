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В Бобруйске судья признала, что журналист не участвовал в акции протеста, а работал на ней. Дело прекращено
09.10.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня суд в Бобруйске признал журналиста «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова не виновным в участии в несанкционированной акции,
По обвинению в участии в несанкционированной акции 4 октября Носова судила судья Елена Гормаш.
Главный редактор «ВБ» Наталья Сысой, которая выступала в качестве свидетеля, пояснила, что Денис Носов работает в редакции с 2018 года.
— Работа журналиста на расстоянии, как вы себе это представляете? — говорит редактор Наталья Сысой. — Журналист должен общаться с людьми. Так наши журналисты общаются на митингах за действующего президента, или на каких-то других митингах.
Были изучены видеозаписи, на которых видно, что Денис Носов шел спокойно, примерно в трех метрах от акции и никак не привлекал к себе внимание. На второй видеозаписи журналист идет в конце колонны.
Адвокат Александр Рыжков акцентировал внимание на некоторых моментах:
— На видеозаписи усматривается, что Носов идет по улице Социалистической, расстояние от него до ближайшего человека не менее 3 метров, ничего не кричит, активности не проявляет, в руках держит телефон и что-то читает, на верхней одежде виден бейдж журналиста.
На второй видеозаписи видно, что Носов аналогично молча идет, ничего не кричит, активности не проявляет, в руках держит телефон и что-то читает, на верхней одежде виден бейдж журналиста, происходит задержание Носова двумя сотрудниками милиции в защитных шлемах. На 20 секунде видеозаписи гражданин Носов Д.В. недоумевая, говорит: «Что?» и демонстрирует свой бейдж журналиста.
На видеозаписях отсутствуют какие-либо сведения о том, как то указано в протоколе, Носов «всячески стремился привлечь к себе внимание граждан, выражая таким образом свое общественно-политическое настроение…».
Свою речь адвокат закончил так: «Я прошу вас сегодня о законности, об уважении к профессии журналиста и прошу наконец восстановить справедливость!»
Суд постановил прекратить административный процесс в отношении Дениса Носова. Дело закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Дениса задержали во время работы на акции протеста 4 октября. Несколько дней он находился в ИВС. 7 октября Дениса Носова выпустили из ИВС, назначив суд на пятницу, 9 октября.
Во время задержания на Носове был бейдж с надписью «Пресса», при себе имелся жилет с тем же словом.
По его словам, о том, что среди задержанных есть и местный сотрудник зарегистрированного СМИ, в УВД также знали уже 4 октября — были документы, которые это подтверждали, и из свидетелей со стороны обвинения никто этот факт не отрицает. Но начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Сергей Рудько настаивал, что все-таки журналист был среди митингующих.
6 октября в доме у Носова сотрудники правоохранительных органов провели осмотр в рамках дела о пожаре «опорки» на Куйбышева, 59, 28 сентября. У журналиста изъята техника, диктофон. По этому делу расследование продолжается.
По словам Дениса Носова, по этому факту опрашивали всех задержанных 4 октября.
— Я последний раз был в ДК «ФанДОК» (бывший ДК, сейчас Центр досуга и творчества, который также располагается по вышеназванному адресу. — прим. ред.) в шесть лет на новогоднем утреннике, — утверждает Денис.
Напомним, 4 октября в Бобруйске
Силовики задержали сотрудников интернет-портала Bobr.by — журналиста Алесю Латинскую и фотографа Юрия Комиссарова, журналистов газеты «Вечерний Бобруйск» Дениса Носова и городского портала «Бобруйский курьер» Марину Молчанову. На журналистов составили протоколы как на участников митинга и увезли в изолятор временного содержания до суда.
Алеся Латинская провела в ИВС сутки, и 5 октября ее начали судить, потом процесс перенесли на 6 октября, а затем дело отправили на доработку — и Алесю пока выпустили.
7 октября суд признал фотографа Юрия Комиссарова, который сотрудничает с порталом Bobr.by, виновным в участии в несанкционированном митинге. Комиссарова наказали 7 сутками ареста — он выйдет на волю 11 октября.
Марину Молчанову ночью увезли из изолятора в больницу: журналистка почувствовала недомогание, жаловалась на боль в желудке. В итоге Марину госпитализировали. 5 октября Марину выписали из больницы, дата суда над ней пока неизвестна.
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В Бобруйске судья признала, что журналист не участвовал в акции протеста, а работал на ней. Дело прекращено
«На видеозаписях отсутствуют какие-либо сведения о том, как то указано в протоколе, Носов Д.В. «всячески стремился привлечь к себе внимание граждан, выражая таким...
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