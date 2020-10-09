«К категории радикально настроенных относится и ряд граждан с хорошим достатком». Командир ОМОНа о протестах

Источник материала: Tut.by

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба дал интервью газете «На страже», в котором рассказал об участниках акций протеста и травмах правоохранителей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Анархисты, футбольные фанаты — абсолютно точно одни из самых активных участников субботних и воскресных протестов. Им не так важно, за что выступать, главное — против. Молодые люди, еще не определившиеся с профессией, тоже нередко провоцируют стражей порядка. К категории радикально настроенных, к нашему удивлению, относится и ряд граждан с хорошим достатком. Как правило, эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни. Едва ли кто-то из них задумывается, можно ли, а главное, стоит ли проецировать все это на Беларусь. А ведь поговорка «Что русскому хорошо, то немцу смерть» появилась неспроста, — заявил Балаба.

Он считает, что без «подпитки зарубежных интернет-ресурсов протесты постепенно сойдут на нет».

Дмитрий Балаба заявил, что в одном Минске в ночь с 9-го на 10-е августа травмы получили десятки правоохранителей.

— Однако в оппозиционных СМИ тиражировали и продолжают тиражировать информацию лишь о пострадавших участниках митингов. Не думаю, что мы здесь должны как-то оправдываться.

По его словам, «колоссальную роль в защите народа» сыграл начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

— Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе — участников несанкционированных мероприятий, — заявил командир ОМОНа.