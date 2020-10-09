В Гродно в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. Дорожники отремонтировали всю улицу

Источник материала: Tut.by

В переулке Тимирязева в Гродно местные жители давно просили отремонтировать асфальт. Но дорожная бригада появилась только после того, как в одной яме краской нарисовали БЧБ, сообщает «АвтоГродно».





Неделю назад в одной из ям нарисовали бело-красно-белые полоски — и 7 октября на улице отремонтировали все ямы.























— Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно, — говорят местные. — Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы.