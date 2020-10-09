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В Гродно в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. Дорожники отремонтировали всю улицу
09.10.2020 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В переулке Тимирязева в Гродно местные жители давно просили отремонтировать асфальт. Но дорожная бригада появилась только после того, как в одной яме краской нарисовали БЧБ,
Неделю назад в одной из ям нарисовали бело-красно-белые полоски — и 7 октября на улице отремонтировали все ямы.
— Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно, — говорят местные. — Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы.
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«Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно, - говорят местные. - Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не...
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