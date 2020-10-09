ГАИ напомнила водителям, как вести себя на дороге в дождь и туман

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, дожди и туман, в связи с чем водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах, об этом напомнили в управлении ГАИ МВД Беларуси.

В полосе тумана или сильного дождя рекомендуется включить ближний свет фар и увеличить дистанцию до других автомобилей на дороге. "Выбирайте сдержанный тип вождения, с избежанием резких торможений и перестроений. Один из самых опаснейших маневров в условиях недостаточной видимости – обгон. В тумане от него лучше вовсе отказаться", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Также очень осторожно нужно входить в повороты и проезжать пешеходные переходы, поскольку люди, укрываясь от дождя под зонтами и капюшонами, в спешке переходят дорогу и могут не заметить приближающийся транспорт.

"Из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, поэтому будьте готовы к тому, что люди станут идти по краю проезжей части", - предупредили в ведомстве.

При проезде больших луж следует снижать скорость, чтобы избежать аквапланирования. Следует избегать и резкого торможения, лучше прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем.

Пешеходам также нужно помнить о своей безопасности. В туманную погоду и в темное время суток стоит использовать световозвращающие элементы.

"Следите за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрыты вещами или деталями одежды. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательными и осторожными. Переходить дорогу необходимо исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились, чтобы вам уступить", - подчеркнули в ГАИ.

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