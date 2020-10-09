ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ напомнила водителям, как вести себя на дороге в дождь и туман

09.10.2020 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, дожди и туман, в связи с чем водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах, об этом напомнили в управлении ГАИ МВД Беларуси.

В полосе тумана или сильного дождя рекомендуется включить ближний свет фар и увеличить дистанцию до других автомобилей на дороге. "Выбирайте сдержанный тип вождения, с избежанием резких торможений и перестроений. Один из самых опаснейших маневров в условиях недостаточной видимости – обгон. В тумане от него лучше вовсе отказаться", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

© CC0 / Pixabay/Koleida
Осторожно, туман! Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на субботу

Также очень осторожно нужно входить в повороты и проезжать пешеходные переходы, поскольку люди, укрываясь от дождя под зонтами и капюшонами, в спешке переходят дорогу и могут не заметить приближающийся транспорт.

"Из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, поэтому будьте готовы к тому, что люди станут идти по краю проезжей части", - предупредили в ведомстве.

При проезде больших луж следует снижать скорость, чтобы избежать аквапланирования. Следует избегать и резкого торможения, лучше прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем.

Пешеходам также нужно помнить о своей безопасности. В туманную погоду и в темное время суток стоит использовать световозвращающие элементы.

"Следите за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрыты вещами или деталями одежды. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательными и осторожными. Переходить дорогу необходимо исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились, чтобы вам уступить", - подчеркнули в ГАИ.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для автомобилистов туман представляет особую опасность, поскольку существенно сокращает видимость на дороге.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске судья признала, что журналист не участвовал в акции протеста, а работал на ней. Дело прекращено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика