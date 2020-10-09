На «Гродно Азоте» в вагонах, которые ехали на Литву, нашли большую партию контрабандных сигарет

Источник материала: Tut.by

Администрацией «Гродно Азота» перекрыт канал трафика контрабандных сигарет в страны Евросоюза, сообщает милиция региона.









23 сентября на территории «Гродно Азота» в одном из товарных вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тыс. рублей.





Контрабанду нашла администрация предприятия — и сообщила в милицию.

Сигареты изъяли.