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На «Гродно Азоте» в вагонах, которые ехали на Литву, нашли большую партию контрабандных сигарет

09.10.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрацией «Гродно Азота» перекрыт канал трафика контрабандных сигарет в страны Евросоюза, сообщает милиция региона.



23 сентября на территории «Гродно Азота» в одном из товарных вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тыс. рублей.


Контрабанду нашла администрация предприятия — и сообщила в милицию.

Сигареты изъяли.

 
Теги: Гродно
 
 
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