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Где в Могилеве в эти выходные пройдут ярмарки: даем список мест

09.10.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ярмарки пройдут в Могилеве в эти выходные — 10 и 11 октября, сообщает «Веснік Магілёва». Они будут работать с 10.00 до 16.00.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сельскохозяйственных ярмарок будет три:

  • возле СШ № 12 на улице Фатина, 23;
  • возле торгового центра «Криница»;
  • в микрорайоне «Соломинка».

Продавать на ярмарках будут овощи, фрукты, рыбу, мед, ягоды, саженцы, удобрения, семена.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ярмарок будет три, работать они будут с 10.00 до 16.00.
 
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