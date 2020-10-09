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Где в Могилеве в эти выходные пройдут ярмарки: даем список мест
09.10.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ярмарки пройдут в Могилеве в эти выходные — 10 и 11 октября,
Сельскохозяйственных ярмарок будет три:
Продавать на ярмарках будут овощи, фрукты, рыбу, мед, ягоды, саженцы, удобрения, семена.
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Ярмарок будет три, работать они будут с 10.00 до 16.00.
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