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В Борисове парня, который 9 августа ударил милиционера, приговорили к 3,5 годам колонии

09.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодого борисовчанина приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он во время разгона акции протеста 9 августа ударил милиционера. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В Борисове 20-летний парень 9 августа принял участие в акции протеста на центральной площади города. По информации правоохранителей, молодой человек проявлял агрессию в отношении находившихся в оцеплении силовиков: нецензурно выражался в их адрес, а когда строй силовиков двинулся на толпу протестующих, то толкнул в их сторону металлическое ограждение, задев старшего сержанта милиции по ноге, а затем несколько раз ударил кулаком в лицо.

Вскоре после событий на площади парень был задержан. Суд признал его виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

Как сообщается, борисовчанин уже был судим за кражу и причинение телесных повреждений по неосторожности, а также имеет за плечами протоколы за несколько правонарушений: мелкое хулиганство, распитие спиртного в общественных местах, неповиновение сотруднику МВД и неявку на мероприятия по призыву.

 
 
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Молодого борисовчанина приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он во время разгона акции протеста 9 августа ударил милиционера.
 
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