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На некоторых минских остановках появились QR-коды: вот зачем они нужны
09.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На табличках с расписанием автобусов на остановках начали размещать QR-коды. Газета «Транспортник столицы»
На остановках в Минске стали размещать новые информационные таблички, с QR-кодами. Отсканировав смартфоном код, можно узнать время до прибытия транспортного средства.
Нужно, чтобы в телефоне был выход в интернет. При считывании QR-кода на мобильном устройстве откроется окно с информацией о номере маршрута и времени, оставшемся до прибытия автобуса или троллейбуса на эту остановку.
QR-коды уже можно увидеть на остановках на Партизанском проспекте.
Получить похожую информацию можно и пользователям без подключения к интернету — эта услуга работает уже много лет. На табличках с расписанием на красном фоне указаны коды конкретных остановок. Отправив USSD-запрос с кодом, пассажир получает сообщение о том, сколько времени осталось до прибытия транспорта. Эта услуга платная и доступна для абонентов А1 и МТС.
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На табличках с расписанием автобусов на остановках начали размещать QR-коды. Газета «Транспортник столицы» рассказывает, зачем они нужны.
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