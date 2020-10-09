На некоторых минских остановках появились QR-коды: вот зачем они нужны

Источник материала: Tut.by

На табличках с расписанием автобусов на остановках начали размещать QR-коды. Газета «Транспортник столицы» рассказывает , зачем они нужны.





На остановках в Минске стали размещать новые информационные таблички, с QR-кодами. Отсканировав смартфоном код, можно узнать время до прибытия транспортного средства.

Нужно, чтобы в телефоне был выход в интернет. При считывании QR-кода на мобильном устройстве откроется окно с информацией о номере маршрута и времени, оставшемся до прибытия автобуса или троллейбуса на эту остановку.

QR-коды уже можно увидеть на остановках на Партизанском проспекте.

Получить похожую информацию можно и пользователям без подключения к интернету — эта услуга работает уже много лет. На табличках с расписанием на красном фоне указаны коды конкретных остановок. Отправив USSD-запрос с кодом, пассажир получает сообщение о том, сколько времени осталось до прибытия транспорта. Эта услуга платная и доступна для абонентов А1 и МТС.