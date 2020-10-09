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На некоторых минских остановках появились QR-коды: вот зачем они нужны

09.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На табличках с расписанием автобусов на остановках начали размещать QR-коды. Газета «Транспортник столицы» рассказывает, зачем они нужны.


На остановках в Минске стали размещать новые информационные таблички, с QR-кодами. Отсканировав смартфоном код, можно узнать время до прибытия транспортного средства.

Нужно, чтобы в телефоне был выход в интернет. При считывании QR-кода на мобильном устройстве откроется окно с информацией о номере маршрута и времени, оставшемся до прибытия автобуса или троллейбуса на эту остановку.

QR-коды уже можно увидеть на остановках на Партизанском проспекте.

Получить похожую информацию можно и пользователям без подключения к интернету — эта услуга работает уже много лет. На табличках с расписанием на красном фоне указаны коды конкретных остановок. Отправив USSD-запрос с кодом, пассажир получает сообщение о том, сколько времени осталось до прибытия транспорта. Эта услуга платная и доступна для абонентов А1 и МТС.

 
Теги: Расписание автобусов, Минск
 
 
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На табличках с расписанием автобусов на остановках начали размещать QR-коды. Газета «Транспортник столицы» рассказывает, зачем они нужны.
 
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