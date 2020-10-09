Лукашенко назначил председателя Госкомитета судебных экспертиз

Источник материала: Tut.by

Алексей Волков назначен председателем Госкомитета судебных экспертиз. Соответствующий указ 9 октября подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



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«Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе.

Алексей Волков сменил на посту Андрея Шведа, который 9 сентября стал генеральным прокурором. Во время его представления Швед пообещал , что прокуроры скажут свое веское слово в сохранении независимости и суверенитета страны.