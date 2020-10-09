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Лукашенко назначил председателя Госкомитета судебных экспертиз
09.10.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Алексей Волков назначен председателем Госкомитета судебных экспертиз. Соответствующий указ 9 октября подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
«Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе.
Алексей Волков сменил на посту Андрея Шведа, который 9 сентября
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Алексей Волков назначен председателем Госкомитета судебных экспертиз. Соответствующий указ 9 октября подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба...
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