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Лукашенко назначил председателя Госкомитета судебных экспертиз

09.10.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Волков назначен председателем Госкомитета судебных экспертиз. Соответствующий указ 9 октября подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: t.me/skgovby

«Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе.

Алексей Волков сменил на посту Андрея Шведа, который 9 сентября стал генеральным прокурором. Во время его представления Швед пообещал, что прокуроры скажут свое веское слово в сохранении независимости и суверенитета страны.

 
 
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Алексей Волков назначен председателем Госкомитета судебных экспертиз. Соответствующий указ 9 октября подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба...
 
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