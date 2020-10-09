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В Гомеле к редактору «Сильных новостей» снова пришла милиция

09.10.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле милиция снова пришла к редактору «Сильных новостей» Анне Якштас. Ее забрали в РОВД.


Фото: Анна Якштас / facebook.com

— Анну забрали в отделение милиции по статье 23.34 за участие в акции, которая не состоялась в день тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября, — рассказал TUT.BY основатель портала Петр Кузнецов.

Это уже второе задержание Якштас за последнее время. 3 октября Анну и ее супруга Дениса уже задерживали за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Денису суд дал 15 суток. Анну суд также признал виновной. Но так как у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей — 10 и 13 лет — и суд не может назначить ей «сутки» — поэтому наказал штрафом в 20 б. в.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Гомеле милиция снова пришла к редактору «Сильных новостей» Анне Якштас. Ее забрали в РОВД.
 
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