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Председателем комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков
09.10.2020 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен генерал-майор юстиции Алексей Волков.
© Sputnik / Максим Богодвид
Соответствующий указ № 362 подписал в пятницу 9 октября президент Александр Лукашенко.
До этого Волков занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета.
Государственный комитет судебных экспертиз находился без руководителя с начала сентября, с того момента, как его бывший председатель Андрей Швед возглавил Генеральную прокуратуру.
Волков родился 7 сентября 1973 года в Минске. В 1996 году окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. С 1996 года по 2011 год работал в различных должностях в органах прокуратуры. С 1 января 2012 года проходил службу в должности начальника управления Следственного комитета по Минску.
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Ведомство находилось без руководителя с начала сентября, когда его бывший глава Андрей Швед был переведен в Генеральную прокуратуру.
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