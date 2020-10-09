Председателем комитета судебных экспертиз назначен Алексей Волков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Председателем Государственного комитета судебных экспертиз назначен генерал-майор юстиции Алексей Волков.

Соответствующий указ № 362 подписал в пятницу 9 октября президент Александр Лукашенко.

До этого Волков занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета.

Государственный комитет судебных экспертиз находился без руководителя с начала сентября, с того момента, как его бывший председатель Андрей Швед возглавил Генеральную прокуратуру.

Волков родился 7 сентября 1973 года в Минске. В 1996 году окончил Белорусский негосударственный институт правоведения. С 1996 года по 2011 год работал в различных должностях в органах прокуратуры. С 1 января 2012 года проходил службу в должности начальника управления Следственного комитета по Минску.