Лукашенко - о Тихановской, семьи - о погибших в протестах, командир ОМОНа - о митингующих. Все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!





Ровно два месяца прошло с президентских выборов в Беларуси, после которых страна пережила беспрецедентное насилие. Во время протестов погибли три человека — Александр Тарайковский из Минска, Геннадий Шутов из Бреста и Александр Вихор из Гомеля. Информации об уголовных делах по статье «Убийство» до сих пор нет. Вчера мы вспоминали погибших вместе с их семьями.

ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам и рассказал о конституционной реформе. « Вы должны слушать и слышать разные точки зрения . И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание». При этом, по его словам, страну скоро, возможно, ждут новые выборы. Правда, не президентские — на Всебелорусское собрание.

по актуальным вопросам и рассказал о конституционной реформе. « . И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание». При этом, по его словам, страну скоро, возможно, ждут новые выборы. Правда, не президентские — на Всебелорусское собрание. А еще Лукашенко высказался об отъезде Тихановской. Якобы она позвонила министру внутренних дел Юрию Караеву и попросилась на прием: «В целом просьба была одна: „Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда“. Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали . „Большое спасибо вам“, — на шею, плакала. Вывезли».

об отъезде Тихановской. Якобы она позвонила министру внутренних дел Юрию Караеву и попросилась на прием: «В целом просьба была одна: „Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда“. Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, . „Большое спасибо вам“, — на шею, плакала. Вывезли». Кстати, стало известно, кто выдавал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании. Переговоры шли онлайн, без видео — якобы качество связи было плохим. Оказалось, это были пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).





Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба описал протестующих — «анархисты, футбольные фанаты», «молодые люди, еще не определившиеся с профессией», и « к нашему удивлению, ряд граждан с хорошим достатком . Как правило, эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни».

протестующих — «анархисты, футбольные фанаты», «молодые люди, еще не определившиеся с профессией», и « . Как правило, эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни». Еще две страны отозвали послов из Беларуси — Великобритания и Румыния. А МИД Польши вчера выполнил требование белорусской стороны, вслед за послом уехали 32 польских дипломата .

послов из Беларуси — Великобритания и Румыния. А МИД Польши вчера белорусской стороны, . К создателю районного телеграм-чата пришли с обыском . Теперь он — подозреваемый по «уголовке».

. Теперь он — подозреваемый по «уголовке». Нобелевскую премию мира в этом году получила Всемирная продовольственная программа.

ИНТЕРЕСНОЕ

Идет новый учебный год, вторая волна COVID-19, а вопросы все те же: будут ли переводить классы на дистанционное обучение, кого изолируют в случае заражения школьника , а кого — нет и нужны ли маски в школе? Попытались разобраться .

, а кого — нет и нужны ли маски в школе? . Белорусы, задержанные в августе и сентябре за участие в массовых акциях, перед освобождением из изолятора подписывали документ: в нем было предупреждение об уголовной ответственности в случае повторного подобного правонарушения. Другим людям аналогичные бумаги приходили по почте или выдавались под подпись в органах прокуратуры. Так что это были за документы и насколько они соотносятся с действующим законодательством ?

и ? Кстати, в прокуратуру пригласили и работников «Нафтана», записавших видео в поддержку белорусов. И вот о чем им там говорили .





Арабы и сербы собрались застроить 9 квадратных километров на севере Минска. У нас новые подробности : проект предполагает строительство не только коммерческой недвижимости, но и немалого количества жилья .

: проект предполагает строительство . Пекарь из Германии открыл в минской Чижовке автомойку. Несмотря на то, что в этот бизнес пришлось вложить немало средств, по словам владельца, он уже вышел в ноль. А недавно здесь появилось еще и кафе с шаурмой и снеками. «Многие, кто там не жил, считают, что в Германии намного лучше, чем здесь. Но если там ничем не заниматься, то будет гораздо хуже. А если работать, то живется примерно одинаково », — убежден Артур Скребцов.

», — Артур Скребцов. Поселки без газа даже рядом с Минском не очень котируются: дешевый участок без коммуникаций обернется потом дополнительными затратами на их подведение. Деревня Витовка в пяти километрах от Фаниполя как раз из этого разряда: за несколько веков существования к ней только электричество подвели и гравийную дорогу отсыпали. Однако строителя-инженера Анну это не остановило — она купила здесь участок и построила дом . И теперь отапливает его теплом, выкачиваемым буквально из-под земли. Это работает!





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