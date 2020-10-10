|
В Гомеле мужчина совершил акт самосожжения. Он сейчас в больнице
10.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на проспекте Ленина, 35 мужчина 42 лет облил себя горючей жидкостью и поджог. Эту информацию подтвердили в УВД по Гомельской области.
Все случилось 10 октября примерно в 11.00. Как рассказали в УВД, мужчина совершил самоподжог из-за семейно-бытовых неурядиц.
По предварительной информации, мужчина живет в городе Добруш. Он приехал по указанному выше адресу, чтобы встретиться с бывшей женой. Получив отказ, он облил себя горючей жидкостью и поджег ее.
Очевидцы происходящего потушили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу. Правоохранители проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВД по Гомельской области сообщает, что он облил себя горючей жидкостью и поджог ее.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)