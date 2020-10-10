ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле мужчина совершил акт самосожжения. Он сейчас в больнице

10.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на проспекте Ленина, 35 мужчина 42 лет облил себя горючей жидкостью и поджог. Эту информацию подтвердили в УВД по Гомельской области.


Фото от читателя

Все случилось 10 октября примерно в 11.00. Как рассказали в УВД, мужчина совершил самоподжог из-за семейно-бытовых неурядиц.

По предварительной информации, мужчина живет в городе Добруш. Он приехал по указанному выше адресу, чтобы встретиться с бывшей женой. Получив отказ, он облил себя горючей жидкостью и поджег ее.

Открыть/скачать оригинал видео

Очевидцы происходящего потушили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу. Правоохранители проводят проверку.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВД по Гомельской области сообщает, что он облил себя горючей жидкостью и поджог ее.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в Беларуси 10 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика