В Гомеле мужчина совершил акт самосожжения. Он сейчас в больнице

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на проспекте Ленина, 35 мужчина 42 лет облил себя горючей жидкостью и поджог. Эту информацию подтвердили в УВД по Гомельской области.



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Все случилось 10 октября примерно в 11.00. Как рассказали в УВД, мужчина совершил самоподжог из-за семейно-бытовых неурядиц.

По предварительной информации, мужчина живет в городе Добруш. Он приехал по указанному выше адресу, чтобы встретиться с бывшей женой. Получив отказ, он облил себя горючей жидкостью и поджег ее.

Очевидцы происходящего потушили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу. Правоохранители проводят проверку.