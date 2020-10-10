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Что происходит в Беларуси 10 октября

10.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники. Остальные европейские послы отозваны в свои столицы для консультаций. Адвоката Бабарико и Колесниковой могут лишить лицензии из-за его комментария TUT.BY. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сториз инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники. Остальные европейские послы...
 
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