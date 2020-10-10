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Женский "демарш" против политических репрессий в Беларуси проходит в Минске и других городах мира

10.10.2020 16:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. В Минске проходит традиционная субботняя женская акция протеста, которая в этот раз была анонсирована в соцсетях как "женский демарш против политических репрессий в Беларуси".

Акция носит международный характер — ее поддержали женщины во многих городах мира. В аналогичном марше, который прошел в Вильнюсе, приняла участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

В белорусской столице около 15.00 по проспекту Независимости на участке от площади Якуба Коласа до Октябрьской площади в разных направлениях прогуливаются девушки и женщины в одиночку, парами, изредка группами по несколько человек. Некоторые из них с цветами.

Встречая друг друга по пути, участницы "демарша" показывают знак "виктори". Проезжающие автомобилисты приветственно сигналят. Напротив цирка вдоль проспекта ходит мужчина и угощает участниц конфетами.

Периодически по проспекту проезжает по несколько микроавтобусов с силовиками. Около цирка силовики в штатском на ходу снимали на камеру журналистов и проходивших мимо участниц "демарша".

К 15.30 десятки участниц акции разрозненными группами неспешно движутся в основном от ГУМа и Октябрьской площади в сторону площади Победы и далее по проспекту Независимости.

"Мы берем цветы и гуляем с ними по городу. Но делаем это не большой колонной, а рассредоточиваемся в рамках указанного территориального отрезка. Стараемся не скапливаться большими группами", — объяснили инициаторы отличие "демарша" от классических акций протеста.


Захар Щербаков, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 октября. В Минске проходит традиционная субботняя женская акция протеста, которая в этот раз была анонсирована в соцсетях как "женский демарш против...
 
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