Скончался правозащитник Валерий Щукин

Источник материала: Tut.by

В возрасте 78 лет скончался известный активист, правозащитник Валерий Щукин. С августа он находился на лечении в Военном госпитале в Минске.

Валерий Щукин родился в 1942 году. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке, депутат Верховного Совета 13-го созыва

Он постоянно принимал участие в акциях протеста, неоднократно был задержан.