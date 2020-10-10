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Скончался правозащитник Валерий Щукин

11.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В возрасте 78 лет скончался известный активист, правозащитник Валерий Щукин. С августа он находился на лечении в Военном госпитале в Минске.

Валерий Щукин родился в 1942 году. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке, депутат Верховного Совета 13-го созыва

Он постоянно принимал участие в акциях протеста, неоднократно был задержан.

 
Теги: Минск
 
 
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В возрасте 78 лет скончался известный активист, правозащитник Валерий Щукин. С августа он находился на лечении в Военном госпитале в Минске.
 
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