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Скончался правозащитник Валерий Щукин
11.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В возрасте 78 лет скончался известный активист, правозащитник Валерий Щукин. С августа он находился на лечении в Военном госпитале в Минске.
Валерий Щукин родился в 1942 году. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке, депутат Верховного Совета 13-го созыва
Он постоянно принимал участие в акциях протеста, неоднократно был задержан.
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В возрасте 78 лет скончался известный активист, правозащитник Валерий Щукин. С августа он находился на лечении в Военном госпитале в Минске.
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