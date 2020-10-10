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МВД - о проверке Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству
11.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство внутренних дел завершает проверку главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству. Об этом TUT.BY рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
— Проверка пока не завершена, но скоро закончим, — уточнил Алексей Бегун. На вопрос, не лишили ли Тадеуша Кондрусевича гражданства, представитель МВД ответил, что нет.:
— Решения по этому вопросу еще нет.
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При этом представитель МВД уточнил, что право граждан Беларуси на въезд на территорию страны не ограничено Конституцией.
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Министерство внутренних дел завершает проверку главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству. Об этом...
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