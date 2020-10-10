МВД - о проверке Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству

Источник материала: Tut.by

Министерство внутренних дел завершает проверку главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству. Об этом TUT.BY рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Проверка пока не завершена, но скоро закончим, — уточнил Алексей Бегун. На вопрос, не лишили ли Тадеуша Кондрусевича гражданства, представитель МВД ответил, что нет.:

— Решения по этому вопросу еще нет.

Напомним, паспорт главы католической церкви Беларуси был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству, однако самого гражданства нашей страны он лишен не был. МВД ранее сообщали, что начали проверку принадлежности Кондрусевича к гражданству Беларуси и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации.

Напомним, главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа не впустили в Беларусь из Польши, причем без объяснения причин. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

А можно ли проверить, въездной ли ты в страну?

Мы поинтересовались у представителя МВД, можно ли проверить онлайн, въездной ли ты в страну, как в случае с невыездными . Выяснилось, что нет. Можно только подать запрос в МВД, если есть сомнения, к примеру, в действительности своих документов.

При этом представитель МВД уточнил, что право граждан Беларуси на въезд на территорию страны не ограничено Конституцией.