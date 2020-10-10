«С занятия забирала впервые». В Докшицах педагога увезли в милицию прямо с кружка по шашкам

Источник материала: Tut.by

Артем Стодольник — учитель истории и педагог дополнительного образования. Параллельно со школой мужчина работает в Докшицком районном центре детей и молодежи, ведет «объединения по интересам». 1 октября прямо во время кружка по шашкам его задержали. Вопросы к нему возникли по ст. 23.34 КоАП в связи с событиями 16 августа и 24 сентября.



Фото в редакцию прислал Артем Стодольник

Артем не скрывает: в Докшицах его знают многие. Он местный, в 2013-м закончил БГУ и приехал в родной город по распределению. Работает в центре детей и молодежи и по совместительству в школе. Плюс он участвует во многих городских и районных мероприятиях.

— 1 октября я как обычно пришел на работу, в 14.00 у меня начинался кружок по шашкам, который длится полтора часа, — вспоминает он. — Всего в этой группе 12 человек, но в тот день было 4−6 ребят. Это ученики 3−5 классов.

Докшицкий центр детей и молодежи, рассказывает собеседник, находится в двух зданиях. Одно, где находится администрация, считается главным. Занятие у Артема было во втором. Минут через 30−40 после начала кружка, вспоминает собеседник, ему позвонил директор и сообщил, что в главное здание приехала милиция, ищет педагога.

— Я ничего не нарушал, поэтому убегать не стал. Да и как убегать, у меня же тут дети. Я стал ждать милицию, — описывает происходящее Артем. — Пока они добирались до здания, в котором я нахожусь, вышел на улицу (выход есть из кабинета) и набрал брата — сообщил: ко мне едет милиция.

За Артемом приехало два милиционера. Педагог не скрывает, с сотрудниками он был знаком: дважды после выборов его уже забирали в РОВД для беседы. На вопрос, почему его увозят в этот раз, ему пояснили: «Для разбирательства».

— С занятия меня забирали впервые, — рассказывает Артем. — Я говорю: куда мне девать детей? Они ответили: не переживайте, все будет хорошо, отпустите их домой. Город у нас маленький, но некоторых из школьников приезжают забирать родители, мне было важно передать ребят взрослым. В итоге, чтобы решить возникшую ситуацию, я отвел их в соседний кабинет, там у коллеги был кружок по соломоплетению, и попросил за ними присмотреть. Хотя пока идет занятие ответственность за детей несу я.

— Как вы объяснили детям, почему им нужно перейти на другой кружок?

— Сказал, мне необходимо съездить в милицию. По ребятам было видно, что милиционер их немного напугал, но вопросов они не задавали, спокойно пошли в другой кабинет.

— Почему вы не попросили довести занятие?

— Я об этом не подумал. Полагаю, если я бы им это предложил, ответ был бы очевиден — нельзя.

«На кадрах, которые показали, находился человек очень похожий на меня»

В РОВД, рассказывает Артем, ему сообщили, что на него составили два протокола: один относительно событий 16 августа, второй — за 24 сентября. Оба по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Когда я попросил ознакомиться с протоколами, мне ответили: «Закончим заполнять и покажем», но впервые один из документов я увидел только 5 октября, когда знакомился с материалами дела, — рассказывает Артем. — В тот день я отказался давать какие-то показания, объяснил: по закону я могу не свидетельствовать против себя и своих близких. В итоге меня отправили в ИВС.

2 октября после обеда педагога доставили в суд. На процессе разбирали события 16 августа. Обвинили в том, говорит Артем, что он участвовал в незаконном пикетировании возле городского центра культуры. В качестве доказательств, объясняет собеседник, использовалась видеозапись.

— На кадрах, которые показали, находился человек очень похожий на меня, — говорит Артем. — Но видео снято с такого ракурса, что мне сложно сказать, я это или нет. К тому же, этого человека там видно всего несколько секунд, по которым даже не понятно, участвовал ли он вообще в мероприятии.

— Это были вы?

— На суде моя позиция была такая: это не я, — отвечает Артем. — В ИВС я сутки не ел, нормально не спал, поэтому на тот момент не мог нормально себя защищать. К тому же, мне нужно было ознакомиться с материалами дела и получить юридическую помощь. В итоге я попросил перенести заседание. Судья пошел мне на встречу. Процесс назначили на 8 октября. Суд признал меня виновным и дал штраф в 5 базовых (135 рублей. — Прим. TUT.BY). Но я хочу оспорить это решение.

Второй протокол, который составили на Артема, относится к событиям 24 сентября.

— Когда 1 октября меня привезли в РОВД, мне показали большую тапку и два брусочка бело-красно-белого цвета. Спросили, мои ли это вещи, — говорит Артем и объясняет. — Я живу в квартире в двухэтажке. 24 сентября к нам приезжали коммунальники и со стены дома под моим окном сняли тапку и дощечки. В милиции считают, что их повесил я, и таким образом я незаконно пикетировал. Я ответил, действительно, у меня была похожая тапка, но сказать, моя она или нет, я не могу. Я пояснил, что недавно делал ремонт, выносил мусор и мог случайно его выбросить. Я не помню.

— Так откуда эта тапочка взялась под вашим окном?

— Не знаю, может, это провокация. У меня второй этаж. Не нужно быть очень высоким, чтобы его туда повесить. Достаточно одному человеку сесть другому на шею — и все, — делится своей версией Артем.

В этом вопросе будет разбираться суд. Когда это произойдет, пока не известно, о заседании Артему пока не сообщали. Это впереди, а после ИВС он вернулся к работе.

— Родители не возмущались, что 1 октября вас забрали прямо с кружка?

— Нет, со стороны родителей никаких жалоб не поступало, — говорит собеседник. — Но, как мне кажется, моральный вопрос в это ситуации есть: почему меня нужно было забирать именно с занятия?

В пресс-службе УВД Витебского облисполкома пояснили, что сотрудники действовали в рамках правового поля.