Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. В возрасте 78 лет 10 октября после тяжелой болезни скончался известный активист белорусской оппозиции Валерий Щукин, сообщили соратники на его странице в "Фейсбуке".

Валерий Щукин — морской офицер (отслужил на флоте 27 лет), депутат Верховного совета 13-го созыва, правозащитник, работал в газете "Народная Воля". Постоянно участвовал в акциях протеста, неоднократно подвергался избиениям, отличался бескомпромиссным характером.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скончался известный деятель белорусской оппозиции Валерий Щукин Минск, 10 октября. В возрасте 78 лет 10 октября после тяжелой болезни скончался известный активист белорусской оппозиции Валерий Щукин, сообщили соратники на его...

БелаПАН.