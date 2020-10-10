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Скончался известный деятель белорусской оппозиции Валерий Щукин

11.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 октября. В возрасте 78 лет 10 октября после тяжелой болезни скончался известный активист белорусской оппозиции Валерий Щукин, сообщили соратники на его странице в "Фейсбуке".

Валерий Щукин — морской офицер (отслужил на флоте 27 лет), депутат Верховного совета 13-го созыва, правозащитник, работал в газете "Народная Воля". Постоянно участвовал в акциях протеста, неоднократно подвергался избиениям, отличался бескомпромиссным характером.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 октября. В возрасте 78 лет 10 октября после тяжелой болезни скончался известный активист белорусской оппозиции Валерий Щукин, сообщили соратники на его...
 
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