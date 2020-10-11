Брестчане насобирали банку денег председателю ТС, который получил штраф за БЧБ-подсветку дома

Источник материала: Tut.by

Полную банку денег собрали брестчане председателю правления товарищества собственников «Луцкая, 64», которому назначили 15 базовых штрафа за бело-красно-белую подсветку дома, сообщает телеграм-канал Khliabets .



Фото: Максим Хлебец

Средства собирали в субботу, 10 октября, во время праздника двора в микрорайоне Ковалевка.

Кроме того подсветка одной из многоэтажек на улице Гоголя также ненадолго «перекрасилась» в бело-красно-белые тона в знак солидарности с домом на Луцкой. Об этом рассказали TUT.BY жильцы дома на Гоголя. Правда, подсветка продержалась около двух часов, а затем неизвестные сняли с лампочек красный скотч.



Дом на Гоголя. Фото читателя

Напомним, председатель ТС Виталий Симанович получил 15 базовых штрафа (405 рублей) за неисполнение предписания властей. Административное дело на него завели за то, что на одном из домов часть лампочек горела красным цветом, писала «Брестская газета» .

Предписание о нарушении архитектурного облика дома из администрации Московского района Бреста пришло 11 сентября. В нем говорилось о том, что, если до 14 сентября товарищество собственников не приведет пожарные выходы (лоджии) в соответствии с проектным решением, то будет начат административный процесс. Председатель ответил на предписание просьбой указать, какие именно пункты проектного решения были нарушены, но, когда пришел ответ, лампочки уже были выкручены работниками ЖРЭУ, а председателя вызвали в суд.



Дом на Луцкой. Фото: Брестская газета

Протокол по ст. 23.1 КоАП РБ 5 октября составлял замглавы Администрации Московского района Бреста Алексей Шевердин. В документе было написано:

«15.09.2020 года в 21.00 выявлено, что Симанович Виталий Викторович, являясь председателем правления товарищества собственников „Луцкая, 64“ в г. Бресте не исполнил предписание администрации Московского района г. Бреста от 10.09.2020 года № 08−4/249 по приведению в соответствии с проектным решением освещения лестничных клеток жилого дома № 64 по улице Луцкой в г. Бресте, согласно проектной документации на дом и норм ТКП „Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования“, которые предусматривают, что выбор источников света по цветовым характеристикам для освещения лестничных клеток, лифтовых холлов и вестибюлей жилых зданий должен варьироваться от 3 000 — 3500 Тс градусов Кельвина, следовательно, иметь теплый белый оттенок. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».

Виталий не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, сообщал «Бинокль» .