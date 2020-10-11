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В Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин
11.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября.В Минске вечером 10 октября задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в "Фейсбуке" директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.
По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.
Причина задержания пока неизвестна. "По всей видимости, административка и суд в понедельник-вторник", – предполагает Рябова.
БелаПАН.
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Минск, 11 октября.В Минске вечером 10 октября задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в "Фейсбуке" директор Школы молодых...
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