Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября.В Минске вечером 10 октября задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в "Фейсбуке" директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.

Причина задержания пока неизвестна. "По всей видимости, административка и суд в понедельник-вторник", – предполагает Рябова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин Минск, 11 октября.В Минске вечером 10 октября задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в "Фейсбуке" директор Школы молодых...

БелаПАН.