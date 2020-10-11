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События воскресенья, 11 октября. Онлайн
11.10.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Воскресным утром стало известно о новых задержаниях: сейчас на Окрестина находятся основатель проекта Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин и сотрудник офиса ООН в Беларуси Анора Лангар. Что стало причиной задержаний — пока неизвестно. Ожидается, что в понедельник над ними пройдут суды. А сегодня с утра в Минск уже по традиции стягивают военную технику. О других событиях воскресенья — читайте в нашем онлайне.
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О событиях воскресенья - читайте в нашем онлане.
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