События воскресенья, 11 октября. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Воскресным утром стало известно о новых задержаниях: сейчас на Окрестина находятся основатель проекта Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин и сотрудник офиса ООН в Беларуси Анора Лангар. Что стало причиной задержаний — пока неизвестно. Ожидается, что в понедельник над ними пройдут суды. А сегодня с утра в Минск уже по традиции стягивают военную технику. О других событиях воскресенья — читайте в нашем онлайне.



Фото: TUT.BY

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