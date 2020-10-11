Жена бизнесмена, который дал интервью ОНТ, находясь в СИЗО КГБ: «В письме сообщил, что не смог отказаться»

Источник материала: Tut.by

За последние семь дней в эфире телеканала ОНТ дважды появлялись интервью с предпринимателем и политологом Юрием Воскресенским , которого госСМИ называют «бывшим координатором оппозиционного штаба». С августа Юрий находится в СИЗО КГБ, поэтому его супругу и адвоката такое частое появление мужчины в эфире одного из главных телеканалов страны удивило. Алеся Воскресенская связалась с TUT.BY, чтобы высказать свою позицию относительно интервью мужа.



Юрий Воскресенский. Фото: Facebook

Кто такой Юрий Воскресенский?

Юрий Воскресенский — бизнесмен, директор нескольких компаний, одна из которых является резидентом ПВТ. По образованию он политолог, несколько лет назад был депутатом Минского городского совета. Во время этой избирательной кампании вошел в инициативную группу Виктора Бабарико. 12 августа, ранее рассказывала его супруга Алеся, мужчину задержали. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РБ (Массовые беспорядки).

Что случилось?

В середине августа на телеканале «Беларусь 1» появился сюжет о бизнесмене Юрии Воскресенском, которого на записи называли организатором протестов в Уручье. Позже в эфире показали еще один ролик, где предприниматель рассказывал о технологиях цветных революций и призывал «встать на защиту государства». В конце прошлой недели бизнесмен снова прозвучал в телеэфире. Сначала в рубрике «Антифейк» на ОНТ, а потом в программе «Марков. Ничего личного» вышла часовая беседа с Юрием Воскресенским.

«В письмах, которые я получаю от Юрия, он пишет, что состояние его здоровья ухудшается»

По словам Алеси Воскресенской, 10-минутное интервью и часовая беседа с Юрием, которую показали по телевидению, вызвала у нее недоумение, а у адвоката бизнесмена — массу юридических вопросов. Общение со СМИ, продолжает супруга, не подпадает под процессуальные или следственные действия.



Алеся и Юрий Воскресенские. Алеся кандидат педагогических наук, работает в БГУ. Фото в редакцию прислала Алеся Воскресенская

— Об интервью Юрий сообщил адвокату постфактум, я же узнала о том, что с мужем встречались журналисты из письма, которое он датировал 5 октября, — говорит Алеся Воскресенская. — В письме он сообщил, что не смог отказаться от… цитирую: «предложения публично выступить на госканале». За два месяца, пока супруг находится в СИЗО КГБ, на мои многочисленные просьбы о краткосрочном свидании с мужем — в том числе и заявление, которое я отправляла на имя председателя КГБ — я получала отказы. Корреспонденты же беспрепятственно общаются с заключенным под стражу человеком. Часовым съемкам не препятствует даже угроза начавшейся второй волны COVID-19. Но на каком основании происходят все эти мероприятия? Исходя из доброй воли обвиняемого? Органов предварительного следствия? Или избранных кем-то других стратегий?

— Вы понимаете, почему ваш супруг так часто появляется на экране?

— Могу предположить, что после интервью Александра Лукашенко российским СМИ, где он упомянул фамилию Воскресенского и сказал о нем, как «о жутко понравившемся» человеке, Юра стал той аккредитованной фигурой для госканалов, через которую можно, во-первых, объяснить суть происходивших событий в нужном ракурсе, во-вторых, донести до широких слоев общественности определенную сегодняшнюю позицию. Скажем так, для меня эти интервью очевидный способ выразить коммуникативную интенцию, то есть намерения, действующей власти.

— Как вы считаете, почему Юрий соглашается на эти интервью?

— Юрий под стражей, у него серьезные проблемы со здоровьем. Если ему не окажут вовремя медицинскую помощь, например, не сделают укол магнезия, у него может случиться инсульт. К тому же, он очень переживает за свою семью, боится потерять бизнес, — рассуждает Алеся. — Думаю, человек, который уже два месяца находится в условиях заключения, готов общаться не только со следствием, но и с представителями прессы, в том числе и государственной. Это дает ему возможность напомнить о себе и привлечь внимание к своей ситуации.

— Вы сказали, что у Юрия серьезные проблемы со здоровьем, могли бы вы об этом рассказать?

— У него гипертензия II степени, аневризма головного мозга, серьезные офтальмологические заболевания. На его глазах негативно сказывается отсутствие дневного света и существующее в камере освещение, — рассказывает собеседница. — К тому же, у него деформирован позвоночник, стерты межпозвоночные диски. Дома у него периодически случались такие состояния, когда отнимались ноги. В последнее время до заключения под стражу он практически каждую неделю обращался в скорую, чтобы снять гипертонический криз. Это все зафиксировано в медицинских документах. После двух сюжетов, которые показали с ним летом, у меня как у жены было очень нехорошее чувство. Я видела, что у него была повреждена правая сторона тела и нижние зубы, отчетливо заметны гематомы на лице. Мое мнение, во втором сюжете, ему сделали грим, установили профессиональный свет. В письмах, которые я получаю от Юрия, он пишет, что состояние его здоровья ухудшается.

— А что говорит адвокат? Все-таки он с ним видится.

— Во-первых, адвокат встречается с человеком, которого он видел только в СИЗО, поэтому он не может получить объективной информации, — отвечает Алеся. — Из наблюдений защитника, когда он предлагает Юрию вызвать кого-то из руководителей следственного изолятора, чтобы узнать, как мужу оказывается медицинская помощь, чувствует со стороны клиента некий страх. Он видит, что, находясь под стражей, Юрий опасается за себя. По каким причинам, можно догадаться.

«Каждый день им в камере включают белорусские каналы»

По словам Алеси, в штабе Бабарико Юрий Воскресенский отвечал только за сбор подписей и работу с волонтерами в Первомайском районе Минска. То, что в СМИ, продолжает она, его называют идеологом несостоявшегося переворота и человеком профессионально занимающимся организацией толпы, — клевета.



Юрий Воскресенский во время первого интервью. Кадр Беларусь 1

— Я знаю, что он покупал волонтерам воду, обеспечивал антисептиками, если нужно мог подвезти столы и стулья, мог забрать и отвезти подписи, — говорит Алеся Воскресенская. — В здание штаба он заходил исключительно по вопросу сдачи подписей. У нас с Юрой очень тесные отношения, я знаю, чем он жил и занимался. Если бы он решал еще какие-то вопросы в штабе, он бы об этом рассказал, и я бы об этом знала.

— В интервью он рассказывает, что в случае победы Бабарико ему предлагали должность зампреда КГБ.

— Эту шутку Юра однажды озвучил в одном из постов на Facebook. Но это была шутка, не более, — не скрывает улыбки Алеся. — Разве может человек, который не обладает профессиональными навыками и необходимыми знаниями, быть одним из руководителей органов госбезопасности при любой власти? Возможно, люди, которые работали над программой, в силу профессиональной деформации расценили его шутку иначе. Кроме того, в интервью у Юрия спросили, и он подтвердил, что Валерию Цепкало в случае победы обещали должность премьер-министра. Супруг мне об этом никогда не говорил. Думаю, о таком лучше спрашивать господина Цепкало, а не моего мужа.



Скриншот страницы в Facebook Юрия Воскресенского

— В сюжете и интервью Юрий говорит о каком-то «плане Анны». Вы об этом что-нибудь знали?

— Нет, в интервью я услышала об этом впервые. Насколько я понимаю, это обычная спам-рассылка, которая гуляла в соцсетях и телеграм-каналах. Думаю, многие видели какие-то из этих пунктов. Например, про белые ленточки. Назвать это все «планом» крайне сложно.

— В 10-минутном сюжете, когда Юрий начинает говорить о «женском потенциале», заметно, что он сдерживает улыбку. В конце этого ролика он отводит взгляд в сторону, словно подсматривает в написанную шпаргалку. Что вы можете об этом сказать?

— За 23 года нашей совместной жизни я знаю не только ход его мыслей, но и способ их выражения. В том, как он говорит во время сюжета и интервью, есть формулировки, которые ему не характерны. Например, я никогда до этого не слышала, чтобы он говорил «женский потенциал». Мы с ним активно обсуждали, как проходила эта политическая кампания, и он, например, был очень удивлен, когда Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало сообщили об объединении. Все мы привыкли, что основные роли в нашей политике занимают мужчины. А здесь неожиданно на первый план вышли женщины. Он смотрел на это с интересом и уважением. При этом Юрий не предполагал, что кто-то назовет это одной из политтехнологий, которая будет влиять на политическое поведение граждан. К тому же, стоит отметить, что «женский потенциал», о котором он говорит, идет в разрез с ходом событий. Супруга задержали 12 августа, это был первый день, когда женщины вышли с цветами на Комаровку (Комаровский рынок. — Прим. TUT.BY). Тогда еще никто не знал, к чему приведет данная акция.

— В последних интервью Юрий выступает в поддержку Александра Лукашенко. Хотя до выборов, судя по тому, что он собирал подписи за Виктора Бабарико, он считал иначе. Как думаете, почему за два месяца он так изменил свои политические взгляды?

— Нужно отметить, что его позиция формируется из его текущего статуса и местоположения. В последнем письме он пишет, что помимо отдельных моментов, нужных БТ (БТ он называет все белорусские каналы), он всегда говорит о трех моментах. Первый — освободить всех политзаключенных, второй — наказать всех людей, ответственных за насилие, третий — необходимо провести круглый стол между властью и обществом. Я также считаю, что в идее диалога нет ничего плохого и постыдного, а уже как будет осуществляться этот диалог, будет зависеть от действующей власти.

Стоит также отметить, что газеты, которые я выписала супругу, он не получает. В письмах я пробовала отправлять ему информацию нейтрального характера. Например, он просил меня сделать ему распечатки о Ницце, истории Нагорного Карабаха, но они до него не дошли. Более того, уже месяц он не может получить Уголовно-процессуальный кодекс. Это, по моему убеждению, нарушает его право на защиту. Зато каждый день им в камере включают белорусские каналы. Эти два месяца он живет в таком информационном рассоле и одновременно вакууме.

«Мне кажется, его убедили, что благодаря этим интервью к нему могут хорошо относиться»

Михаил Кирилюк — адвокат Юрия Воскресенского. Он рассказывает, что с момента начала расследования в отношении бизнесмена, «практически ничего не изменилось». Лишь появились новые интервью.



«В интервью господину Маркову я заметила, что Юрины ответы на некоторые вопросы были весьма искренними, — делится наблюдениями Алеся. — Не отводя глаз, он спокойно и открыто смотрел в лицо ведущего. А вот в других интервью, когда он отводит взгляд в сторону и где-то подбирает слова, пытается что-то сформулировать — это, предполагаю, могли быть заранее заготовленные тезисы». Скриншот программы «Марков. Ничего личного»

— О последних записях для телевидения Юрий сообщил мне постфактум, — говорит Михаил. — Мне кажется, его убедили, что благодаря этим интервью к нему могут хорошо относиться. По крайней мере, то, почему он согласился на запись, он объяснил мне так: «Я сотрудничаю со следствием. Возможно, они исполнят наше ходатайство об изменении меры пресечения».

При этом, продолжает защитник, все ходатайства, просьбы и жалобы к начальнику КГБ, чтобы Юрию изменили меру пресечения и освободили из-под стражи, остаются без должного внимания.

— Мне до сих пор непонятно, что инкриминируют моему мужу, — говорит Алеся. — Я как супруга знаю, он не был ни инициатором, ни предводителем, ни участником противоправных действий против действующей власти. Но, судя по тому что мой муж до сих пор под стражей, никто не хочет признать эту правду. А принять законное решение, и хотя бы отпустить его из-под стражи, вероятно, попросту опасаются. Остается вопрос — зачем? Зачем весь этот театр, если человек открыт, честен и не представляет никакой опасности?