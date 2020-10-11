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Остановку в центре Могилева снова закрывает ГАИ - «из-за протестных акций» в воскресенье

11.10.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в это воскресенье, 11 октября, ГАИ в четвертый раз подряд снова закроет днем остановку «Диагностический центр». Причина та же — «необходимость обеспечения безопасности граждан», сообщает ГАИ.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Остановку общественного транспорта закроют чуть позже, чем в прошлое воскресенье, — с 13.30. С этого времени не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров общественного транспорта. Как долго продлится ограничение, не сообщается.

«Неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — так объясняет закрытие остановки ГАИ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Причина та же - «необходимость обеспечения безопасности граждан».
 
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