В Минске задержали сотрудницу офиса ООН

Источник материала: Tut.by

10 октября силовики задержали специалиста по коммуникации представительства ООН в Беларуси Анору Лангар. Об этом написал в фэйсбуке председатель экологической организации «Багна» Константин Чикалов.



Фото: facebook.com/UNBelarus

В 9 утра сотрудники в штатском приехали за Лангар на дачу ее отца в 30 километрах от Минска. Они намеревались увезти ее с собой в отделение милиции для разговора. Однако повестки на руках у людей в штатском не было, и Лангар отказалась проследовать с ними. Позже на дачу приехал сотрудник офиса ООН, чтобы прояснить ситуацию, и они приняли решение поехать в отделение.

«В сопровождении сотрудника офиса, отца Аноры и милиционеров в штатском она была доставлена в Первомайское РУВД Минска. Как стало известно, через час в квартире по месту жительства был произведен обыск (возможно осмотр, это еще уточняется), в результате которого ничего не изъяли. Сейчас она осталась в ИВС на Окрестина», — сообщил Чикалов.

Передачу от близких при этом взять отказались.