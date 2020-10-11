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В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства ? скопление военной спецтехники
11.10.2020 13:41 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 11 октября. В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.Как сообщают корреспонденты...
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