Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.



Как сообщают корреспонденты БелаПАН, площадь Победы ограждена турникетами. На Октябрьской площади — тоже турникеты и оцепление из военных. Здания МВД и КГБ патрулируют сотрудники милиции. В арках зданий по проспекту Независимости — скопление силовиков.



Пользователи соцсетей сообщают, что в районе площади Независимости видели военные машины системы "Рубеж", за Домом правительства — автозаки и водометы. Перекрыта также часть проспекта Победителей — от улицы Игнатенко в сторону Дворца Независимости.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш гордости. Это будет уже девятый воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства ? скопление военной спецтехники Минск, 11 октября. В Минске перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства — скопление военной и милицейской спецтехники.Как сообщают корреспонденты...

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.