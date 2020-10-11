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«Боюсь, что ребенок останется без меня». Раковая пациентка - о своих страхах
11.10.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два года назад Катя нащупала в груди маленький узелок. Оказалось, что это рак. После тяжелого курса химиотерапии и двойной мастэктомии она услышала долгожданное слово «ремиссия». Казалось бы, все позади и снова можно вернуться к жизни, в которой нет страха, что скоро все закончится и ее маленький сын останется без мамы. Но спустя чуть больше года рак вернулся. Сейчас у Кати заканчивается курс химии, а впереди — операция. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но Катя верит, что все будет хорошо, хоть иногда ей и бывает страшно. Она рассказала нам, чего боится больше всего.
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Катя перенесла тяжелый курс химиотерапии, а еще ей удалили грудь. После этого наступила долгожданная ремиссия, но рак снова вернулся. Катя рассказала нам о страхах,...
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