«Боюсь, что ребенок останется без меня». Раковая пациентка - о своих страхах

Источник материала: Tut.by

Два года назад Катя нащупала в груди маленький узелок. Оказалось, что это рак. После тяжелого курса химиотерапии и двойной мастэктомии она услышала долгожданное слово «ремиссия». Казалось бы, все позади и снова можно вернуться к жизни, в которой нет страха, что скоро все закончится и ее маленький сын останется без мамы. Но спустя чуть больше года рак вернулся. Сейчас у Кати заканчивается курс химии, а впереди — операция. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но Катя верит, что все будет хорошо, хоть иногда ей и бывает страшно. Она рассказала нам, чего боится больше всего.

Благодарим арт-пространство MAF за помощь в организации съемок.